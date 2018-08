A.S. Lucchese



Lucchese: preso Gabbia dal Milan

venerdì, 31 agosto 2018, 13:20

di michele masotti

Ultime ore di mercato, la deadline è fissata per le 20, con la Lucchese protagonista di un rinforzo che assomiglia molto, vuoi per il prospetto in questione che per le modalità dell’operazione, a quello che portò in rossonero 12 mesi fa Riccardo Baroni. Alla corte di Giancarlo Favarin arriva dal Milan, in prestito secco tanto per capire quanto il club meneghino creda in questo ragazzo, il classe 1999 Matteo Gabbia, difensore centrale e uno di punti di forza della nazionale italiana Under 19 (21 presenze e 3 gol il suo score) che poco meno di un mese fa ha conquistato l’argento agli Europei inchinandosi solo al Portogallo.

Gabbia, che conta anche una presenza in Europa League, è uno difensore moderno: forte nel gioco aereo e abile anche nella fase di palleggio, come testimoniano i match giocati da mediano durante la passata stagione nella Primavera rossonera. Inoltre, è notizia della giornata di ieri, Matteo Gabbia è stato convocato dall’Under 20 per il Torneo 8 Nazioni, test di un certo livello in vista del mondiale del prossimo anno. Davvero un bel colpo quello messo a segno da Obbedio e dalla Pantera.

Quella di Gabbia non sarà l’ultima trattativa sull’asse Lucchese-Milan.

Questo pomeriggio sarà ovviamente decisivo anche per l’altro nome che sta infiammando i tifosi della Lucchese. La pista che porta al ritorno di Gianmarco De Feo, che non ha mai fatto mistero di tornare ad indossare i colori rossoneri, ha visto l’apertura dell’Ascoli al pagamento di una parte del sostanzioso, per la C, ingaggio del classe 1994. Adesso devono essere limati dei dettagli tra il calciatore di Eboli e la Lucchese. Sfumata la boutade, priva di fondamento, riguardante Fedato che è passato al Piacenza.

Per quanto concerne il mercato in uscita, è stata ufficializzata la cessione, via Spezia, di Pagnini alla Pistoiese. È durato lo spazio di un mese la seconda avventura del giovane portiere in maglia rossonera. Il ruolo di terzo estremo difensore, dietro Falcone e Aiolfi, sarà ricoperto dal giovane della Beretti Scatena.

Con l’arrivo di Gabbia non è da escludere la partenza di uno dei difensori centrali attualmente presenti in rosa. Innesto che dovrebbe chiudere le porte al tesseramento di Ghinassi, a meno che non ci sia la partenza di almeno due stopper. Ha subito un netto rallentamento lo scambio con il Pordenone che vedeva coinvolti Nunzella e Cardore.