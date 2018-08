A.S. Lucchese



Lucchese, primo allenamento al Ciocco. Ufficiale l’acquisto di Greselin

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:47

di michele masotti

Il forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri sulla Garfagnana ha concesso una tregua, attorno alle 17, alla truppa rossonera guidata da Giancarlo Favarin che ha così svolto regolarmente il primo allenamento del ritiro al Ciocco. Primo assaggio di Lucchese per Simone Greselin: l’ufficialità dell’acquisto del centrocampista classe 1998 da parte della Pantera è stata data proprio dalla Giana Erminio, club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Nel suo comunicato, il team lombardo ha parlato di una cessione a titolo definitivo, contrariamente a quanto era stato ipotizzato in un primo momento. Resta da capire, allora, di quanto sarà la durata del contratto che legherà Simone Greselin alla Lucchese.

Il giocatore di Cernusco sul Naviglio, molto duttile tatticamente, è stato impiegato da Favarin, in un’esercitazione in funzione anti Arezzo, nella posizione di playmaker davanti alla difesa. Sessione di allenamento che ha visto tra i più positivi Elia Papini. L’esterno destro, allenato dal tecnico pisano nella scorsa stagione a Gavorrano, potrebbe rappresentare una valida soluzione nel 3-5-2 di marca rossonera. Inoltre, il che non guasta, si tratterebbe di un under, poiché Papini è un classe 1996, che vanta già delle esperienze in categoria.

Da domani si aggregherà in prova anche il difensore centrale Riccardo Martinelli. L’ex capitano del Prato si giocherà, a rigore di logica, l’eventuale tesseramento con Tommaso Ghinassi, stopper fiorentino che si sta allenando da più di una settimana con la Pantera. Ragionamenti che Favarin e Obbedio sono costretti a fare a causa della regola degli “over”, che da quest’anno non possono superare le 14 unità. Un problema al ginocchio e uno agli adduttori hanno impedito a Tavanti e Pagnini di allenarsi. Nelle prossime ore verrà svelata quale avversaria affronterà la Lucchese nell’amichevole programmata per giovedì pomeriggio.

