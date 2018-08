A.S. Lucchese



Lucchese: un acquisto tira l’altro. In arrivo anche Favale

sabato, 4 agosto 2018, 08:45

di michele masotti

Antonio Obbedio, fresco di risoluzione con la Viterbese, non è ancora ufficialmente il direttore sportivo della Lucchese ma sta lavorando per ricostruire la rosa della Pantera. C’è il suo zampino nell’ingaggio di Lorenzo Sorrentino, centravanti classe 1995 arrivato con la formula del prestito dalla Juve Stabia. L’attaccante romano, che nella passata stagione si è diviso tra Sambenedettese e le “vespe” campane, approda nella città dell’arborato cerchio per rimpolpare quel reparto offensivo che, fino a poche ore fa, annoverava Bortolussi e il giovane Aufiero. A Lucca Sorrentino, che ha nel destro il suo piede prediletto, proverà a migliorare il suo massimo score di reti tra i professionisti, ovvero le sei reti messe referto sempre con la Sambendettese nel torneo 2016-2017. Sorrentino che sarà a disposizione di Favarin già per il match di Arezzo.

Il ritorno di Obbedio, il cui annuncio ufficialmente sarà sancito ad inizio della prossima settimana, e il rafforzamento della figura di Favarin rappresentano un rafforzamento della Lucchese al momento di sedersi al tavolo per trattare con i calciatori. In tale senso, addirittura nella giornata di oggi, potrebbe arrivare la fumata bianca per l’approdo in rossonero di Giulio Favale, allenato da Favarin nella seconda parte della passata stagione in quel di Gavorrano. L’esterno sinistro classe 1998, quindi altro under, difenderà i colori della Pantera con un prestito dal Pisa, club che ne detiene il cartellino. Sempre dai nerazzurri, e con la medesima formula di trasferimento, potrebbe finalmente concretizzarsi l’approdo alla Lucchese di Cuppone. Trattativa che, dopo una fase di stallo, è ripresa. Rossoneri che possono quindi affondare il colpo, a meno che il futuro ds Obbedio non estragga dal cilindro il più classico dei conigli, sotto di forma una prima punta over e che garantisca la doppia cifra in fase realizzativa.

Insomma le “pietanze” di mercato imbastite sulla tavola dalla Lucchese sono parecchie; altre potrebbero cucinate da Antonio Obbedio, altro “cavallo” di ritorno che va a rinforzare l’organigramma societario.

Situazione ripescaggi: sorridono solo Cavese e Imolese

Il presidente della Serie C Gabriele Gravina dovrà accantonare, forse in maniera definitiva, il sogno di tornare a comporre tre gironi da 20 team. Le sette caselle, tra club falliti e chi verrà ripescata in B, rimaste vuote sono state coperte solo in parte dalla Juventus B (che flop le seconde quadre nda), da Cavese e Imolese. Bocciate per diversi motivi le richieste di Prato e Como, che promettono già di fare ricorso presso il Tribunale del Coni. A meno di ulteriori riammissioni, vedi caso del Santarcangelo, o improbabili ripescaggi per blasone del club (sarebbe il caso di Bari e Messina nda), saranno 56 i team al via della Serie C 2018-2019. Come accaduto nella scorsa annata, ci saranno due gironi da 19 compagini, con annesso turno di riposo, e uno da 18.