Per il centrocampo arriva il giovane Simone Greselin

mercoledì, 8 agosto 2018, 00:47

Il forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri sulla Garfagnana ha concesso una tregua, attorno alle 17, alla truppa rossonera guidata da Giancarlo Favarin che ha così svolto regolarmente il primo allenamento del ritiro al Ciocco

martedì, 7 agosto 2018, 16:17

Reduce dal bel pareggio colto ad Arezzo, la Lucchese si accinge ad iniziare la sua seconda settimana di preparazione che si svolgerà al Ciocco fino al 14 agosto. Fatta eccezione per l’allenamento odierno, mister Favarin sottoporrà i suoi ragazzi ad una doppia sessione nella giornata di domani, mentre nel pomeriggio...

martedì, 7 agosto 2018, 10:31

Ivan Reggiani racconta la sua verità e attacca coloro che lo hanno lasciato solo: "Auguro le migliori fortune alla Lucchese e ai suoi tifosi"

lunedì, 6 agosto 2018, 12:32

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive di Giulio Favale, esterno classe '98

domenica, 5 agosto 2018, 20:43

Il meritato pareggio porta in dote a tutta la Lucchese, supportata da 130 tifosi in questo vernissage stagionale, una sostanziosa iniezione di fiducia. In settimana sapremo se questo girone D verrà completato da una ripescata, potrebbe essere l’Imolese, o se ci sarà il replay di questa sfida, ovviamente al Porta...

sabato, 4 agosto 2018, 08:45

Il ritorno di Obbedio, il cui annuncio ufficialmente sarà sancito ad inizio della prossima settimana, e il rafforzamento della figura di Favarin rappresentano un rafforzamento della Lucchese al momento di sedersi al tavolo per trattare con i calciatori.