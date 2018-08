Per il centrocampo arriva Juan Mauri dal Milan

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 31 agosto 2018, 18:10

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Ascoli Calcio con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco De Feo, attaccante classe '94, che torna a Lucca dopo la stagione vissuta in Serie B con la maglia bianconera

venerdì, 31 agosto 2018, 13:20

Ultime ore di mercato, la deadline è fissata per le 20, con la Lucchese protagonista di un rinforzo che assomiglia molto, vuoi per il prospetto in questione che per le modalità dell’operazione, a quello che portò in rossonero 12 mesi fa Riccardo Baroni.

venerdì, 31 agosto 2018, 12:07

La A.S. Lucchese Libertas ha ceduto in prestito alla U.S. Pistoiese, in accordo con lo Spezia Calcio, proprietario del cartellino, il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Pagnini, portiere classe '97

domenica, 26 agosto 2018, 16:21

A tre settimane dall’avvio (finalmente) del campionato, non paiono esserci gli estremi per un ulteriore slittamento, la seconda amichevole estiva contro il Castelnuovo ha consegnato sensazioni positive a Giancarlo Favarin

sabato, 25 agosto 2018, 22:13

Va alla Lucchese l’edizione numero sette del “Memorial Mauro Marchini”, consueto trofeo di fine estate dedicato all’indimenticato presidente del Castelnuovo, principale artefice della scalata che ha portato il club del capoluogo garfagnino dalla Prima alla C2

sabato, 25 agosto 2018, 19:40

Finalmente ci siamo. Prende il via la stagione ufficiale della Libertas Femminile. Le ragazze rossonere della prima squadra, Juniores e Giovanissime del presidente Luca Pugliesi (nella foto) partiranno domani domenica per quattro giorni di ritiro a Gramolazzo e Gorfigliano