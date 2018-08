A.S. Lucchese



Un nuovo rinforzo in casa rossonera

venerdì, 3 agosto 2018, 17:10

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver acquisito in prestito, con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Sorrentino, attaccante classe '95 in arrivo dalla Juve Stabia. Sorrentino ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Rieti e Sambenedettese tra Serie D e C.

La società annuncia inoltre di aver ceduto a titolo definitivo, alla Virtus Entella, il diritto alle prestazioni sportive del giovane Mattia Chiriaco.