A.S. Lucchese



Lucchese - Carrarese: pareggio al Porta Elisa

giovedì, 27 settembre 2018, 20:35

di michele masotti

2-2

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Gabbia, Martinelli e Favale; Provenzano, Mauri e Greselin; Bortolussi, Sorrentino e De Feo A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Castagna, Cardore, Santovito, Palmese, De Vito, Strechie, Isufaj, Fazzi, Aufiero e Baci Allenatore: Giancarlo Favarin

Carrarese (4-2-3-1): Borra, Carissoni (57’ Piscopo), Agyei, Luca Ricci e Karkalis (60’ Giacomo Ricci); Pugliese e Rosaia; Caccavallo, Foresta e Biasci (57’ Tavano); Coralli (57’ Maccarone) A disposizione: Mazzini, Alari, Maccarone, Tavano, Rollandi, Piscopo, Addiego, Cardoselli e Valente Allenatore: Marco Marchionni (Silvio Baldini in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara (Ruggieri di Pescara e Basile di Chieti)

Marcatore: 47’ Gabbia e 50’ Biasci, 55’ Lombardo su rigore

Calcio d'angolo 1 a 6

Recupero 4' secondo tempo

Note: Ammoniti De Feo, Luca Ricci, Lombardo, Foresta e Giacomo Ricci. Calcio d’angolo 1-5. Recupero 0’

Come è successo nelle ultime stagioni in derby tra Lucchese Carrarese ha regalato gol ed emozioni al triplice fischio finale di Camplone. Il finale parla di un 2 - 2 che ferma la marcia a punteggio pieno dei ragazzi di Baldini e che rinsalda le convinzioni dei rossoneri decisamente in palla e capaci di mettere in seria difficoltà una big del campionato. Posticipo del Porta Elisa che avrebbe meritato una copertura televisiva in chiaro invece che riprendere Juventus B Cuneo, una partita che non ha avuto storia.

Per il terzo derby in altrettanti turni di campionati Favarin ripropone il 4-3-3 e cambia due giocatori rispetto all’undici che ha sbancato Pistoia. De Feo ritrova il suo posto nel tridente offensivo con Sorrentino e Bortolussi, anche stasera capitano, mentre in mezzo al campo debutto in maglia rossonera per Juan Mauri, schierato davanti alla difesa in luogo di Strechie. Ancora fuori per infortunio Ivan Jovanovic.

Completamente opposta la filosofia di Baldini, sostituito da Marchioni a causa delle due giornate di squalifica ancora da scontare. Gli apuani, scesi in campo lunedì sera contro la Juventus B, inseriscono sei elementi nuovi. Out la coppia Maccarone-Tavano, dentro gli ex Coralli e Biasci, in mediana spazio al dinamismo di Rosaia e di Pugliese, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta. Lo schema, ovviamente, è il consueto 4-2-3-1, vero e proprio marchio di fabbrica della Carrarese targata Baldini. In tribuna presenti anche Sottoli e Remondina, tecnici ancora alla ricerca di una panchina.

Gara subito piacevole dal punto di vista agonistico. Al 10’ azione corale di marca rossonera, con Mauri che trova un corridoio centrale per De Feo la cui conclusione da fuori viene bloccata in due tempi da Borra, altro ex. La replica della Carrarese non si fa attendere. Rapida manovra a due tocchi, con la triangolazione finale tra Biasci e Coralli, con il numero undici apuano che davanti a Falcone tira centralmente, facilitando così la respinta con i piedi dell’estremo difensore della Pantera. Non c’è un attimo di tregua, perché Provenzano si esibisce in un slalom speciale tra i difensori ospiti per poi scoccare un tiro da una posizione impossibile. Borra fa buona guardia sul primo palo. L’incontro cala di tono ed il gioco è frammentato da molti falli, specialmente a centrocampo.

Ripresa che si apre con il gol della Lucchese. Punizione dalla destra calciata da Provenzano, errato disimpegno della difesa ospite e Gabbia ne approfitta trafiggendo Borra. Il vantaggio dei rossoneri dura cinque minuti perché Biasci riprende una corta respinta di Falcone sul tocco ravvicinato di Caoralli e fa 1-1. Il derby è un mix di emozioni; tempo di battere il centro e su un lancio dalle retrovie Bortolussi viene steso da Borra. Rigore che Mattia Lombardo trasforma nonostante l’ex di turno avesse intuito.

Marchionni corre subito ai ripari, inserendo il tridente Piscopo-Maccarone-Tavano che tre giorni fa aveva schiantato la Juventus Under 23. Carrarese che inizia a cingere d’assedio la porta rossonera. Al 59’ splendida giocata di Tavano che serve un pallone comodo per Maccarone che in spaccata manca l’aggancio. Ancora più clamorosa l’occasione capitata a Tavano che supera con un pallonetto Falcone ma trova un monumentale salvatore della patria rossonera in Gabbia che spazza via la sfera sulla linea.

La Pantera, guidata da un ottimo Mauri in ambedue le fasi alleggerisce la pressione con un sombrero e un sinistro al volo di De Feo che finisce sull'esterno della rete al '75 splendida ripartenza dei ragazzi di Favarin: tutto parte dall'apertura di De Feo servizio per Sorrentino che di tacco prendere la palla a classe '94 il cui sinistro sfiora il palo a Borra fuori causa. A '6 dalla fine un rilancio della retroguardia Apuana trova scoperta la difesa rossonera. Piscopo ne approfitta siglando in pareggio con un pallonetto che supera Falcone. Al Porta Elisa è 2 - 2. Finisce così un derby vibrante e teso con la Lucchese che è andata ad un passo dell'ottenere i tre punti contro una formazione che nelle prime due giornate aveva segnato 9 gol contro avversarie decisamente più deboli e malleabili di questa gagliarda e bella Pantera che Giancarlo Favarin sta plasmando.