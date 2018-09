A.S. Lucchese



Alessandria, è l’anno zero: squadra rivoluzionata dopo le ultime annate deludenti

venerdì, 28 settembre 2018, 17:19

di michele masotti

Nemmeno c’è stato il tempo di metabolizzare la bella prova fornita ieri sera contro la Carrarese che la Lucchese, agli ordini di mister Favarin, è tornata ad allenarsi per la trasferta di domenica, calcio d’inizio fissato per le 16:30, in casa dell’Alessandria. Per i grigi, rimasti a riposo nel turno infrasettimanale appena trascorso avrebbero dovuto affrontare la Pro Vercelli (i bianchi si sono visti respingere proprio ieri dal Tar del Lazio il loro ricorso per essere riammessi in B nda), si tratta già di un match da non fallire per ridare fiducia ad un ambiente rimasto scottato dall’esito delle ultime due stagioni e dalla rivoluzione estiva.

L’era dei nomi altisonanti, vedi i vari Gonzalez, Evacuo, Piccolo, Gozzi, Marconi e Fischnaller, solo per citarne alcuni, si è conclusa. Il presidente De Masi ha deciso di optare per un completo restyling a tutti i livelli. Come guida tecnica ha puntato su Gaetano D’Agostino, classe 1982, alla sua terza stagione da allenatore dopo i buoni risultati ottenuti con Anzio (salvezza in D) e Virtus Francavilla (accesso ai play-off). L’ex centrocampista, tra le altre di Roma, Udinese, Siena e Fiorentina, può contare su soltanto cinque elementi confermati dal passato campionato. Difficilmente i grigi lotteranno per le prime posizioni: l’obiettivo più plausibile è quello di centrare una piazza tra le prime 10 che varrebbe i play-off.

Lo storico “Moccagatta”, numeri alla mano, non ha regalato molte soddisfazioni alla Pantera. I 16 precedenti in terra piemontesi parlano di 11 vittorie dell’Alessandria, 3 pareggi e due successi di marca rossonera, l’ultimo dei quali è il 2-0 della stagione 1989-1990, quell’ultima promozione in B della Lucchese. I gol della squadra di Corrado Orrico furono segnati da Di Stefano e Gaetano Salvi, all’ultimo centro con i colori rossoneri. Risale al campionato 2016-2017, invece, il 2-1 con cui l’Alessandria si impose grazie alla doppietta di Pablo Gonzalez che rese vano il momentaneo vantaggio siglato da Gianmarco De Feo.

Detto che l’arbitro del match sarà Paride De Angeli di Abbiategrasso, coadiuvato da Cataldo Cosimo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere, sono due gli ex Lucchese presenti tra le fila dei grigi. Si tratta dell’ala brasiliana Francisco Sartore, 17 partite e 1 gol nella stagione 2015-2016, e l’attaccante Claudio Santini, 10 presenze nei primi sei mesi del campionato 2014-2015, che domenica dovrà scontare l’ultima delle quattro giornate di squalifica comminategli negli ultimi play-off quando vestiva la maglia del Siena. L’altro sicuro assente nell’Alessandria sarà il terzino destro Tommaso Tentoni che ha subito una lesione di secondo grado del retto femorale destro. Dopo le prime due giornate i ragazzi di D’Agostino hanno tre punti, frutto della vittoria “esterna” sulla Juventus B e del capitombolo interno, 1-3, subito per mano del Pro Piacenza.

Non dovrebbero cambiare lo schema tattico prediletto dall’allenatore pugliese, ossia il 4-3-3. In porta si va verso la conferma di Tommaso Cucchietti, classe 1998 di proprietà del Torino e apparso colpevole sulla terza rete degli emiliani. Il pacchetto arretrato, con soli due giocatori che hanno almeno 30 anni, rappresenta il tallone d’Achille degli orsi piemontesi. Soprattutto sulle palle inattive, fondamentale invece che la Lucchese sa sfruttare, l’Alessandria ha palesato diversi limiti. Come terzino destro potrebbe esserci il debutto dal primo minuto Fabio Delvino, prelevato in estate dal Bisceglie, mentre sulla corsia opposta il ballottaggio tra Agostinone e Panizzi vede in vantaggio il secondo. I centrali di difesa saranno Matteo Fissore e Giuseppe Prestia, altro calciatore che ha seguito D’Agostino in questa avventura professionale. A centrocampo ritroverà un posto da titolare Tommaso Bellazzini, in luogo di Gazzi, nato come ala e trasformatosi in una mezz’ala dall’ottimo tasso tecnico. Reparto che sarà completato da Gatto e dall’ex Pisa Maltese.

Il forfait di Santini riduce drasticamente le chance offensive a disposizione di D’Agostino. Se l’ex Sartore e la prima punta De Luca, altro giovane in prestito da Torino, sono certi di un posto da titolare, il tridente potrebbe essere completato da Daniele Rocco, un classe 1998 entrato a partita in corso nelle prime due giornate.