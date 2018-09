A.S. Lucchese



Anti vigilia di Lucchese-Arezzo, Favarin: “Partire con il piede giusto sarà fondamentale”

venerdì, 14 settembre 2018, 13:33

di michele masotti

Il sipario sul girone A della Serie C sta finalmente per alzarsi e la Lucchese di Giancarlo Favarin vuole partire subito con un risultato positivo nel match del Porta Elisa di domenica sera (calcio d’inizio alle 20.30) contro l’Arezzo. A 48 ore dalla prima di campionato il tecnico pisano è apparso fiducioso e al tempo stesso determinato per questo terzo confronto stagionale con gli uomini di Dal Canto.

“Lo slittamento del campionato ci ha permesso di fare una preparazione consona.” - ha affermato il tecnico rossonero- “Sarà un girone difficile con le retrocesse dalla Serie B che si sono attrezzate con la quasi certezza di essere nuovamente in cadetteria. Novara, Entella e Pro Vercelli hanno degli organici decisamente importanti.” Sull’avvio di campionato dei rossoneri peserà la spada di Damocle della penalizzazione, la cui prima tranche dovrebbe essere inflitta a fine settembre. “Con questi punti di penalità un pizzico di preoccupazione è normale che ci sia.” – ha dichiarato Favarin- “Ogni partita sarà decisiva per portarci fuori al più da una situazione complicata. Partire con il piede giusto sarà fondamentale.”

La partita contro l’Arezzo sarà diversa dal doppio confronto della Coppa Italia di inizio agosto. Sia la Pantera che gli amaranto hanno cambiato diversi interpreti rispetto ad allora. “L’Arezzo ha inserito elementi di esperienza rispetto alle partite di un mese fa.” – precisa Favarin- “Sono una squadra ben allenata e tatticamente messa in campo in maniera ottimale da Del Canto. In più hanno un giocatore come Cutolo in grado di far saltare il banco da un momento all’altro con una giocata di alta classe. Sarà un match nel quale dovremo avere tanta pazienza e non farci prendere dalla frenesia.”

Lucchese che è sempre vigile sul mercato degli svincolati per trovare quelle tre pedine, due esterni e un difensore centrale, che servono per completare la rosa rossonera. “Per quanto riguarda il mercato Obbedio è in contatto con la società per completare la rosa.” – ha confermato Favarin- “Gli obiettivi li sappiamo; in più ci saranno tanti turni infrasettimanali (7 nda) e quindi sarà fondamentale aumentare la profondità del team. L’avvio di campionato ci propone subito tre derby piuttosto combattuti.

Affrontare in avvio una compagine come la Carrarese, a mio avviso un outsider per inserirsi nella lotta al titolo, può essere un vantaggio poiché dovranno trovare sempre i meccanismi giusti. Tutto l’ambiente dovrà starci vicino, specialmente in quei momenti di difficoltà che potrebbe esserci durante l’arco di un campionato lungo come questo. Daremo sempre battaglia fino al 95’. Dubbi sulla formazione? Sono legati, più che altro, alle condizioni non ancora al top di giocatori come gli ultimi arrivati De Feo e Jovanovic.”