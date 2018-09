A.S. Lucchese



Blitz esterno della Lucchese a Pistoia: Bortolussi migliore in campo

domenica, 23 settembre 2018, 17:05

di michele masotti

2-4

Pistoiese (4-3-3): Crisanto, Llamas, Muscat, Terigi (70’ Cagnano) e Regoli; Picchi (87’ Tartaglione), Vitiello (70’ Forte) e Luperini; Fanucchi (70’ Cellini) Latte Lah e Rovini (81’ Cerretelli) A disposizione: Meli, El Kaouakibi, Dossena, Rafati, Sallustio, Dosio e Pagnini Allenatore: Paolo Indiani

Lucchese (3-5-2): Falcone, Martinelli, De Vito e Gabbia; Lombardo, Provenzano, Strechie (77’ Cardore), Greselin e Favale; Bortolussi e Sorrentino (79’ De Feo) A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Palmese, Isufaj, Fazzi, Aufiero e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Ilario Guida di Salerno (Assistenti Montanari di Ancona e Teodori di Fermo)

Marcatore: 9’ e 36’ Bortolussi, 11’ Fanucchi e 20’ Latte Lah, 41’ Strechie, 65’ Sorrentino

Note: Ammonito De Vito, Sorrentino, Martinelli e Luperini. Calci d’angolo 1-4. Recupero 0’ e 4’

Nel derby di Pistoia la Pantera rossonera ferisce letalmente l’Orso pistoiese al termine di una prova accorta, ricca in sostanza e di grande carattere. La giovane banda di Favarin, i più vecchi erano, se così possiamo definirli, i due 1991 Martinelli e Provenzano, ha dimostrato di potere essere un osso duro per tutte le altre rivali e che l’incombente penalizzazione non pesa più di tanto su capitan Bortolussi e compagni. Splendida la prova offerta dalla punta classe 96’, autore di una doppietta e dell’assist per il gol di Sorrentino che ha chiuso i conti con mezzora di anticipo. Con quei giocatori d’esperienza, assolutamente necessari anche dopo questa vittoria, l’obiettivo salvezza è alla portata della Lucchese.

È notte fonda per gli arancioni, al terzo k.o. in altrettante partite ufficiali. Mister Indiani non è ancora riuscito a trovare il giusto equilibrio tra una bella manovra offensiva, specialmente per quasi tutto il primo tempo, ed una, perlomeno, sufficiente marcatura sui calci piazzati. Il troppo nervosismo palesato nel finale, vedi brutto fallo di Luperini su Cardore e la gomitata di Rovini di Favale non sanzionata dal guardalinee, sono la spia di un malessere evidente. Anche l’uscita anzitempo di Fanucchi, l’unico ad essere propositivo nella ripresa, non ha convinto i più.

Siamo soltanto alla seconda giornata di un campionato che tra partite rinviate e turni infrasettimanali assomiglia ad una maratona, ma Pistoiese e Lucchese non possono steccare dopo i k.o., piuttosto immeritati, maturati nei rispettivi match di esordio. Mister Indiani vara un 4-3-3 e cambia tre interpreti. Un problema muscolare impedisce a Mainardi di essere della sfida, venendo così rimpiazzato sulla linea dei centrocampisti dal duttile Picchi. In attacco, a supporto dell’atteso ex Fanucchi, spazio ai giovani Rovini e Latte Lah.

Privo di tre squalificati e dell’infortunato Jovanovic, Favarin ritorna all’antico disegnando un 3-5-2. Retroguardia che viene completata dall’inserimento di De Vito, mentre Lombardo ha il compito di fare tutta la corsia destra. De Feo non ancora al top della condizione e allora il tecnico rossonero punta sulla velocità di Bortolussi, capitano di giornata, e la forza fisica di Sorrentino. La prima emozione della partita è di marca ospite. Avvolgente manovra della Pantera, Lombardo mette al centro un assist invitante per Sorrentino che calcia per due volte senza trovare la porta. Al 9’ lo stesso Lombardo batte rapidamente un corner corto per Provenzano. Precisa pennellata dell’ex Tuttocuoio per Bortolussi che, lasciato solo da Terigi, di testa fa secco Crisanto.

Il vantaggio della Lucchese dura lo spazio di due minuti. È proprio Fanucchi a ristabilire la parità nel punteggio. Sul cross radente dalla destra di Rovini, l’ex di turno pareggi dopo avere ripreso una prima respinta di Falcone. Sono veementi le proteste dei giocatori rossoneri, poiché il fantasista classe 1981 è nettamente al di là della difesa ospite. Due giri di orologio più tardi i locali avrebbe la palla buona per raddoppiare ma Latte Lah non è freddo davanti a Falcone che respinge con i piedi. La punta ivoriana si riscatta al 20’. Fanucchi aggancia un pallone in area rossonera e poi dipinge un cross morbido che Latte Lah insacca con un colpo di testa.

La Lucchese è in balia degli avversari. Al minuto numero venticinque ci vogliono i pugni di Falcone per respingere la potente conclusione da fuori area scoccata dall’accorrente Picchi. Fanucchi è l’ispiratore di tutte le trame offensive di una Pistoiese che al 29’ cestina il terzo gol con Rovini che spara sopra la traversa a pochi metri da Falcone.

Se la fase offensiva degli arancioni è da applausi, quella difensiva sui calci piazzati è da film dell’orrore. Gran corner a rientrare calciato da Mattia Lombardo e Bortolussi, sempre all’altezza del secondo e sempre libero, firma la doppietta personale. 2-2 e prima frazione di gioco davvero bella. Le emozioni sono lontani dall’essere esaurite perché la Lucchese trova il punto del nuovo vantaggio. Il preciso sinistro da fuori di Strechie, al primo centro tra i professionisti, fulmina Cristanto. Grande festa per il “Verratti della Laguna”, uno dei migliori in campo.

L’avvio di ripresa si dipana su ritmi decisamente più blandi rispetto a quelli forsennati della frazione iniziale. Pistoiese che cerca di affacciarsi dalle parti di Falcone con le accelerazioni di Picchi e capitan Luperini che al 57’ smarca Fanucchi in area rossonera che porta l’attimo giusto per tirare e si fa scippare la sfera dall’attento Favale. I ragazzi di Favarin si difendono con una maggior attenzione e in attacco puniscono nuovamente la sbadata difesa arancione. È il 65’ quando, sull’ennesimo traversone di Lombardo, Bortolussi si produce in una sponda aerea che Sorrentino, con grande opportunismo, tramuta nel quarto gol con una pregevole girata. Partita che non concede un attimo di tregua. Il tempo di battere il centro e la Pistoiese si divora il pallone che avrebbe dimezzato lo svantaggio con Fanucchi che calcia alle stelle a tu per tu con Falcone.

Indiani, piuttosto sconsolato, cammina nervosamente davanti la sua panchina. Il triplo cambio effettuato al 70’, fuori pure Fanucchi, ha le sembianze di una mossa dettata dalla disperazione che da un ben preciso piano tattico. Per la Pantera sono tre punti tanto preziosi quanto meritati ed il giusto viatico per la difficile sfida casalinga contro la Carrarese. In casa arancione, invece, Indiani dovrà lavorare molto sui sia movimenti del reparto arretrato che sulla tenuta mentale dei suoi ragazzi, scomparsi dal campo dopo il 2-3 firmato da Strechie.

Foto Daniele Lenzi