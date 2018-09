A.S. Lucchese



Calendario Serie C: per la Lucchese debutto in casa contro l’Arezzo

mercoledì, 12 settembre 2018, 12:53

di michele masotti

Prima di campionato tra le mura amiche per la Lucchese. Per la terza volta nel giro di un mese, i rossoneri se la vedranno contro l’Arezzo, compagine eliminata nel turno preliminare di Coppa Italia. Partita che verrà disputata, a meno di accordi tra le due società, martedì 18 o mercoledì 19 settembre. Rispetto ai match di inizio agosto, la Pantera che scenderà in campo sarà rivoluzionata, a sensazione, per almeno cinque titolari. Un discorso simile, ma in tono minore, può essere applicato anche gli amaranto, autori di qualche ritocco negli ultimi giorni di mercato come gli innesti del portiere Pelagotti e dell’attaccante scuola Inter Belloni.

La prima trasferta, programmata per il week-end del 23 settembre, vedrà i ragazzi di Favarin fare visita alla Pistoiese degli ex Indiani e soprattutto Jacopo Fanucchi. Altro derby toscano e altro turno infrasettimanale, fissato per mercoledì 26, tra le mura amiche contro l’ambiziosa Carrarese. Saranno ben cinque i turni infrasettimanali in programma nel girone di andata che si concluderà nel “boxing day” di Santo Stefano in quel di Pontedera. Nel girone di ritorno, invece, saranno solamente due le volte in cui la Pantera scenderà in campo nei giorni feriali (27 gennaio e 13 febbraio nda). Alla 9° giornata ci sarà l’inedito confronto con la Juventus B o Under 23, scegliete voi la dicitura che pare più consona.

Il derby contro il Pisa è in programma all’undicesima giornata, l’11 novembre, davanti al pubblico amico del Porta Elisa.

Calendario Lucchese:

1° Lucchese-Arezzo

2°Pistoiese-Lucchese

3°Lucchese-Carrarese

4°Alessandria-Lucchese

5°Lucchese-Cuneo

6°Gozzano-Lucchese

7°Lucchese-Arzachena

8°Virtus Entella-Lucchese

9°Lucchese-Juventus B

10°Pro Piacenza-Lucchese

11°Lucchese-Pisa

12°Lucchese-Siena

13°Pro Patria-Lucchese

14°Lucchese-Olbia

15°Novara-Lucchese

16°Lucchese- Pro Vercelli

17°Piacenza-Lucchese

18°Lucchese-Albissola

19°Pontedera-Lucchese