Carrarese, un luna park offensivo per conquistare la Serie B

mercoledì, 26 settembre 2018, 09:03

di michele masotti

Il primo dei sette turni infrasettimanali programmati per questa stagione metterà di fronte giovedì sera, calcio di inizio alle 20.30 al Porta Elisa, alla Lucchese la Carrarese, una delle due formazioni rimaste, in attesa della miriade di recuperi da disputare, a punteggio pieno e che ieri sera ha impartito una lezione di calcio, 4-0 il finale, alla Juventus B. Lo score della squadra di Silvio Baldini in questi primi 180’ di campionato è impressionante: nove gol fatti e solo uno subito.

A Carrara, giustamente, non si nascondo e l’obiettivo stagionale è centrare quel posto in cadetteria mai raggiunto fino ad ora dal club sorto nel 1908. Per compiere la scalata, in estate il direttore generale Gianluca Berti ha ampliato la pattuglia di ex Empoli (sono quattro compreso Marco Marchionni che da questa stagione è il nuovo vice allenatore nda) mettendo al centro dell’attacco marmifero, già di per sé prolifico, nientemeno che Massimo Maccarone, uno che non ha bisogno di presentazioni. Il 4-2-4 disegnato da Baldini sta entusiasmando sia gli addetti ai lavori che i sostenitori degli apuani, attesi in gran numero giovedì sera a Lucca. I rossoneri, però, hanno le armi per giocare un brutto scherzo alla Carrarese e incamerare altri punti vitali.

I 29 precedenti andati in scena nella città dell’arborato cerchio parlano di 18 vittorie della Pantera, 8 pareggi e 3 successi della Carrarese, l’ultimo dei quali è il 4-5 dell’8 maggio 2016. Lucchese in rete con la doppietta di Fanucchi, Bragadin e Pozzebon mentre gli ospiti colpirono con Cavion, Vitiello e la tripletta dello scatenato argentino Horacio Herpen. Risale alla scorsa stagione, invece, l’ultima affermazione della Lucchese. Anche in quel caso, era il 25 ottobre 2017, fu una sfida ricca di colpi di scena. Ospiti che si portarono sul doppio vantaggio grazie a Andrei e Tavano ma subiscono la travolgente rimonta della squadra di Lopez che trovarono la via della rete con Arrigoni, doppietta per lui, con il capolavoro firmato da Jacopo Fanucchi. Sono quattro presenti gli ex rossoneri presenti tra le fila della Carrarese: si tratta del portiere Borra, del centrocampista Rosaia e degli attaccanti Biasci e Coralli. Non sarà della sfida causa infortunio l’unico ex degli apuani, ossia Chrstian Tavanti.

Per qualità e ricchezza di alternative, l’attacco dei marmiferi è uno dei primi tre dell’intero panorama della C. Lo stesso non si può dire per il reparto arretrato; vero è che fino ad ora ha incassato una sola rete ma è vero anche Arzachena e Juventus B non si sono rivelati, ad oggi, due avversari rognosi. La Pantera potrà contare anche sulla superiorità numerica in mezzo al campo, zona nella quale Baldini gioca con soli due mediani. Proviamo ad azzardare, quindi, gli undici con i quali la Carrarese partirà dal 1’ tenendo presente che lo schema resta il 4-2-4.

Probabile che il tecnico di Bagnone possa ricorrere ad un accenno di turn over, considerando che i gialloblù sono scesi in 24 ore dopo la Lucchese. Tra i pali confermatissimo Daniele Borra, transitato a Lucca per i primi sei mesi della stagione 2014-2015 senza mai scendere in campo. Nel pacchetto arretrato mancherà per infortunio lo stopper Murolo, elemento molto esperto. Come terzino mancino agirà l’ex Pro Piacenza Giacomo Ricci così come sul lato opposto Baldini, che anche giovedì sarà in tribuna per scontare la terza delle quattro giornate di squalifica, manderà nuovamente in campo Carissoni. Dovrebbe rimanere la stessa, pure la coppia di marcatori formata da Luca Ricci e Agyei, mediano ex Benevento e Fiorentina reinventato in questo ruolo dal tecnico apuano.

A centrocampo ritroverà una maglia da titolare Giacomo Rosaia, in rossonero nella stagione 2013-2014: probabile che Foresta, sempre impegnato, possa arrivare un turno di riposo e dunque mister Baldini potrebbe lanciare dal primo minuto Mario Pugliese, un 96’ di proprietà dell’Atalanta. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta, con i presunti ricambi che sono di alto livello. Difficile quindi prevedere quante saranno le novità nella prima linea offensiva rispetto al match di lunedì sera. Come ala destra partirà dal primo minuto Caccavallo, due gol in altrettante uscite: sulla corsia opposta l’ex Pordenone Valente è già diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della Carrarese. Le due punti centrali saranno Biasci e Maccarone, quest’ultimo fatto uscire al 56’ contro la Juventus B per preservarlo in vista del derby. Il giovane Piscopo e Ciccio Tavano sono le “armi” pronto ad essere utilizzate dalla Carrarese a gara in corso.