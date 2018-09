Caso fideiussione, Moriconi tranquillizza tutti: “E’ stata sostituita regolarmente”

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 29 settembre 2018, 13:24

Giancarlo Favarin, condottiero di una Lucchese che sta crescendo di partita in partita, è apparso fiducioso in vista dello scontro i grigi allenati da quel Gaetano D’Agostino che l’ex allenatore del Castelnuovo ha avuto come giocatore ai tempi della sua felice, una delle tante, esperienza ad Andria

venerdì, 28 settembre 2018, 17:19

Nemmeno c’è stato il tempo di metabolizzare la bella prova fornita ieri sera contro la Carrarese che la Lucchese, agli ordini di mister Favarin, è tornata ad allenarsi per la trasferta di domenica, calcio d’inizio fissato per le 16:30, in casa dell’Alessandria

venerdì, 28 settembre 2018, 17:17

Fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese. Fermi i campionati degli Allievi e Giovanissimi Nazionali, gli unici che giocheranno in campionato sono gli Allievi Provinciali che giocheranno in casa all’impianto dell’Acquedotto domenica alle 10 contro il Montecatinimurialdo

venerdì, 28 settembre 2018, 10:28

Entusiasta per la prova offerta dai suoi giocatori al cospetto di una big del girone A e al tempo stesso un poco amareggiato per il gol, evitabile per come si è sviluppato, subito nel finale. Sono questi i sentimenti contrastanti con cui Giancarlo Favarin si presenta in sala stampa al...

giovedì, 27 settembre 2018, 20:35

Il finale parla di un 2 - 2 che ferma la marcia a punteggio pieno dei ragazzi di Baldini e che rinsalda le convinzioni dei rossoneri decisamente in palla e capaci di mettere in seria difficoltà una big del campionato

mercoledì, 26 settembre 2018, 15:33

Le dichiarazioni di mister Favarin, in attesa della partita di campionato che vedrà di fronte (domani sera ore 20.30) i rossoneri e la Carrarese