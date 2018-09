A.S. Lucchese



Favarin: “C’è rammarico per come abbiamo subito il pari, ma posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi”

venerdì, 28 settembre 2018, 10:28

Entusiasta per la prova offerta dai suoi giocatori al cospetto di una big del girone A e al tempo stesso un poco amareggiato per il gol, evitabile per come si è sviluppato, subito nel finale. Sono questi i sentimenti contrastanti con cui Giancarlo Favarin si presenta in sala stampa al termine del derby contro la Carrarese, club da lui allenato ad inizio degli anni 2000.

“Purtroppo resta un pizzico di rammarico per come abbiamo subito il pareggio” – ha esordito il trainer della Pantera- “anche perché i ragazzi hanno disputato una grande partita con applicazione e preparata nel migliore dei modi. Si è giocato alla pari, se non qualcosa di più, contro una formazione con la Carrarese. Il gol del loro definitivo pareggio? È nato da due piccoli errori. Comunque siamo riusciti a diventare una squadra in poco tempo.”

Proprio il continuo lavoro e lo spirito che sta avendo questa giovane Lucchese è un aspetto di cui Giancarlo Favarin va legittimamente orgoglioso. “Queste buone prestazioni sono frutto dei nostri allenamenti che facciamo durante la settimana ma non scordiamoci che abbiamo anche giocatori di qualità. Peccato perché, alla luce di questa salita importante che dobbiamo scalare, i due punti che oggi abbiamo perso sarebbero stati utili in vista dell’imminente penalizzazioni. La squadra, comunque, non pensa minimamente a tale eventualità e scenderà sempre in campo per ottenere il maggior numero di punti possibili.” Completamente azzeccata la mossa di schierare Juan Mauri. L’argentino, reduce da una stagione di inattività, è stato uno dei migliori in campo.

“Juan stava lavorando con grande attenzione: le sue caratteristiche sono diverse da quelle di Strechie, sicuramente più veloce, ma Mauri tatticamente ha fatto una partita eccellente. Per noi è una risorsa importante. Anche i nostri giovani Gabbia, Favale e Greselin hanno fornito una prova di ottimo livello. Si sono inseriti bene e hanno lo spirito giusto per affrontare un’avventura come la nostra. Giocare a Lucca non è, con tutto il rispetto, come militare in altre piazze. Credo che il mix squadra-tifosi, che anche non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio, possa essere vincente per raggiungere il nostro obiettivo. Sin dal prima partita di Coppa Italia sono stato convinto che la saremmo potuta giocare con tutti: nel calcio la differenza la fa la testa.”

Come tesserato della Lucchese si è presentato davanti a microfoni Matteo Gabbia. Per il difensore di proprietà Milan è stata una serata da ricordare per il primo centro tra i professionisti. “Sono felice della mia prova e di quella del gruppo, che ha dimostrato di remare tutto nella stessa direzione per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo però che è un pareggio e non una vittoria; dunque lavoreremo in questi due giorni per preparare al meglio il match di Alessandria dove vogliamo i tre punti. Sicuramente mi trovo meglio nella difesa a 4, ma sono giovane e desideroso di mettermi alla prova in altri schieramenti difensivi qualora il mister lo ritenesse opportuno.”

Gabbia, proprio capitava spesso a Riccardo Baroni 12 mesi fa, è nel giro della nazionale Under 20, che ad ottobre tornerà in campo. Il rischio che il gioiellino rossonero possa saltare qualche impegno con il club resta alto. “L’Under 20 giocherà l’11 e il 16 ottobre: ovviamente spero di essere chiamato ma ciò avverrà soltanto se il mio rendimento a Lucca sarà ottimo. Sono molto legato a Mauri, lo conosco da due anni ed è sempre stato prodigo di consigli nei miei confronti. Juan ha disputato un gran match e sono certo che ci darà una grossa mano.”

Mister Marchionni, chiamato per la terza volta a fare le veci di Silvio Baldini, si dimostra soddisfatto dal pareggio colto dalla sua Carrarese: “Rispetto alle prime due partite abbiamo fatto più fatica” – è l’incipit dell’ex centrocampista di Fiorentina e Parma- “trovandoci di fronte ad un’ottima compagine che ci ha messo in difficoltà. Nonostante questo, abbiamo avuto diverse occasioni per andare in rete più volte e quindi ritengo che il pari sia il risultato più giusto. Il nostro obiettivo stagionale? Baldini è stato chiaro, vuole la promozione. È un campionato lungo dove ci sono tante formazioni che possono ambire alla promozione. Differenze rispetto alla prova contro la Juvetus B? Innanzitutto i bianconeri sono una bella squadra formata, però, da tanti ragazzi che devono avere il tempo di maturare. Noi lunedì eravamo scesi in campo con la voglia di vincere a tutti i costi mentre stasera una Lucchese ben preparata ci ha messo in difficoltà.”