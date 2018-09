A.S. Lucchese



Favarin: "Cercheremo di controbattere la Carrarese in tutto e per tutto"

mercoledì, 26 settembre 2018, 15:33

Le dichiarazioni di mister Favarin, in attesa della partita di campionato che vedrà di fronte (domani sera ore 20.30) i rossoneri e la Carrarese.

“Una partita complicata, indubbiamente, troviamo in questo momento la squadra più in forma del campionato, che viene da una grande vittoria contro la Juventus U23 e da due partite in cui ha realizzato ben 9 gol, subendone solamente uno - esordisce Favarin - .

Per quanto riguarda noi partiamo dalla buona prestazione di Pistoia, in cui soprattutto nel momento di difficoltà la squadra si è compattata bene: cercheremo di controbattere la Carrarese in tutto e per tutto, giocandocela a viso aperto nella speranza di ottenere punti anche in una partita complicata e difficile come quella che ci aspetta domani sera - prosegue il mister - .

Sulla possibile formazione posso dire che considerati gli impegni ravvicinati, ci sarà la possibilità di inserire qualche giocatore tra quelli che fino ad adesso sono stati meno impiegati, in quanto ormai tutti gli effettivi della rosa stanno raggiungendo la condizione fisica giusta: non tantissimi cambi ma qualcosa sicuramente sì, anche perché poi domenica abbiamo di nuovo un impegno difficile ad Alessandria” conclude.