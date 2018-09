A.S. Lucchese



Favarin scalda i motori in vista della Pistoiese: “Possiamo ottenere un risultato positivo”

venerdì, 21 settembre 2018, 13:52

di Michele Masotti

Il derby numero 32 tra Pistoiese e Lucchese vedrà costretto Giancarlo Favarin a fare i conti con almeno quattro assenze, più diversi calciatori alla ricerca della migliore condizione. Il tecnico pisano non vuole accampare alibi, anche perché la fiducia nei suoi ragazzi è tanta. Nella battaglia a scacchi che ingaggerà con il collega Indiani, ex rossonero con il dente avvelenato, il mister della Pantera sa di poter contare su alcune pedine in grado di spostare gli equilibri.

Prima di addentrarsi in quella che potrebbe essere la sfida del “Melani”, Favarin è tornato sulla prestazione offerta dai suoi ragazzi contro l’Arezzo. “Della partita contro gli amaranto devo dire che ho visto una squadra tenere bene il campo per un’ora.”- è il pensiero del mister rossonero- “Siamo stati condannati da un episodio e dall’espulsione che ci ha costretto all’inferiorità numerica nei 20’ finali. Riportiamo da queste buone basi per il match di domenica.”

Al cospetto degli arancioni degli ex Indiani e Fanucchi, Giancarlo Favarin dovrà fare meno di diversi elementi. Oltre agli squalificati Castagna, Mauri e Bernardini, un infortunio ha messo k.o. Jovanovic. “L’attaccante croato starà fuori per una settimana: contro l’Arezzo era uscito per un affaticamento al flessore destro” – ha annunciato il tecnico della Pantera- “Purtroppo la cosa si è rivelata più grave del previsto e domenica non sarà dei nostri. Anche Strechie e Lombardo hanno avuto dei piccoli problemi in settimana ma la loro presenza non è in dubbio. In mezzo al campo mancherà pure Mauri che deve scontare l’ultima delle due giornate di squalifiche comminate due stagioni fa quando vestiva la maglia della Paganese. (Juan Mauri non ha pontato esaurire tale sanzione perché nella passata stagione era fuori rosa nel Milan nda)”

Volgendo uno sguardo ai prossimi avversari, Favarin ha messo in guardia sulla forza degli arancioni. “La Pistoiese, come rosa, è ancora più competitiva dell’Arezzo.” – è il parere di Favarin- “Viene da una sconfitta beffarda a Busto Arstizio, dove ha subito due gol rivedibili. Davanti hanno diverse soluzioni: dall’esperienza di Fanucchi e Cellini, alla gioventù di Rovini e Latte Lah. A centrocampo c’è un signor giocatore come Luperini. Dovremo essere bravi a concretizzare le occasioni avute. Probabilmente torneremo al 3-5-2 per fare ruotare gli elementi che ho a disposizione. Come valuto i molti rinvii delle formazioni che sperano di essere ripesate in B? C’è una confusione allucinante. L’Entella che, stando a quanto sappiamo potrebbe essere riammessa in cadetteria, potrebbe vedersi annullata la partita contro il Gozzano. Se ciò avverrà e il girone resterà a 19, noi dovremmo affrontare un turno di riposo.”

Favarin ha chiuso la conferenza stampa, rimarcando quanto sarà importante il continuo appoggio dei supporters della Pantera, che già contro l’Arezzo hanno incitato ininterrottamente per 90’ De Feo e compagni.

“Dobbiamo fare punti il prima possibile per azzerare la penalizzazione futura che verrà. ”- è l’auspicio di Favarin- “In certe partite conta anche la fortuna; se Jovanovic avesse segnato nel primo tempo adesso staremmo qui a commentare un esito diverso. Uscire con un risultato positivo sarebbe importante per salire di tono anche a livello del morale. È dall’inizio dell’anno che facciamo questi appelli ai tifosi ma già domenica scorsa il nostro pubblico ha fornito una risposta importante. Ad una compagine giovane come la nostra serve un poco di tempo per conoscere l’ambiente della Serie C. L’aiuto dei tifosi sarà fondamentale, anche in quei momenti di difficoltà che ci potrebbero essere.”