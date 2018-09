La carica dei nuovi talenti lucchesi scelti dalla Serie A

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 4 settembre 2018, 17:36

In attesa di conoscere in quale girone sarà inserita e quale sarà il proprio calendario, quesiti che conosceranno una risposta sabato 8 settembre alle ore 18, la Lucchese sta proseguendo le proprie sessione di allenamento in vista dei test esterni del fine settimana contro Carpi e Ponsacco

domenica, 2 settembre 2018, 19:15

Continuano gli impegni ufficiali per il settore giovanile della Lucchese. Sabato la Berretti di mister Marco Vannini ha partecipato al torneo allo stadio comunale di Rosignano Marittimo contro Livorno e lo stesso Rosignano. Proprio contro i padroni di casa i rossoneri hanno vinto 4 a 0, grazie alla doppietta di...

venerdì, 31 agosto 2018, 18:18

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito dal Milan il diritto alle prestazioni sportive di Juan Mauri, centrocampista argentino classe '88

venerdì, 31 agosto 2018, 18:10

La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Ascoli Calcio con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco De Feo, attaccante classe '94, che torna a Lucca dopo la stagione vissuta in Serie B con la maglia bianconera

venerdì, 31 agosto 2018, 13:20

Ultime ore di mercato, la deadline è fissata per le 20, con la Lucchese protagonista di un rinforzo che assomiglia molto, vuoi per il prospetto in questione che per le modalità dell’operazione, a quello che portò in rossonero 12 mesi fa Riccardo Baroni.

venerdì, 31 agosto 2018, 12:07

La A.S. Lucchese Libertas ha ceduto in prestito alla U.S. Pistoiese, in accordo con lo Spezia Calcio, proprietario del cartellino, il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Pagnini, portiere classe '97