A.S. Lucchese



L’analisi di Favarin: “Per un’ora bene, poi si è palesata la differenza di esperienza tra noi e l’Arezzo”

domenica, 16 settembre 2018, 23:31

di michele masotti

È un Giancarlo Favarin amareggiato quello che si presenta nella sala stampa del Porta Elisa per commentare il k.o. interno dei suoi ragazzi. Di certo non è stato quell’esordio che tutto l’ambiente rossonero auspicava.

Il rosso del subentrato Castagna ha scombinato i piani tattici della Pantera nell’ultima porzione di match, quella in cui l’Arezzo ha poi colpito e portato a casa l’intera posta in palio.

“Per un’ora siamo stati bene in campo, avendo la possibilità di passare in vantaggio. Finchè siamo rimasti con gli undici iniziali, abbiamo messo in difficoltà l’Arezzo.” – è il commento del mister rossonero- “Quando le energie sono venute meno, si sono palesate le differenze di esperienza tra noi e loro. Il rosso di Castagna? Non sto a commentare l’operato dell’arbitro. Purtroppo è arrivata quando loro stavano crescendo sul palleggio.”

Episodio che può essere considerato, a tutti gli effetti, il punto di non ritorno del match. “Ovviamente in 10 abbiamo avuto più difficoltà a difenderci. Il cambio di Strechie? Nel primo tempo è stato toccato duro e in più ha sofferto la marcatura fissa di un giocatore ospite”

Di umore diametralmente opposto, e non potrebbe essere altrimenti visto l’esito del derby, è Alessandro Dal Canto, al primo centro da quando guida il club amaranto. “Primo tempo equilibrato, con tanti errori da parte nostra sul piano del palleggio. Nella ripresa siamo andati decisamente meglio.”- ha dichiarato il trainer veneto- “Non dobbiamo scordarci che siamo una formazione giovane e con margini di crescita. È difficile vedere delle discrepanze evidenti in questa categoria.”

Sul parapiglia finale, il tecnico aretino non lesina critiche al comportamento tenuto dal suo calciatore. “L’espulsione di Belloni è stata un’ingenuità grave perché non può essere commessa quando vinci 1-0 in 11 contro 10 ad un minuto dalla fine.” –sentenzia Dal Canto- “È un rosso che pagheremo anche nelle prossime partite. Peccato per Belloni che aveva avuto un buon impatto sulla partita.”