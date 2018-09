L'AS Lucchese Libertas ospite a San Macario del Settembre Lucchese

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 13 settembre 2018, 17:13

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, in accordo con la S.S. Arezzo e la Lega Pro, la prima partita di campionato verrà disputata domenica 16 settembre alle ore 20.30 allo stadio Porta Elisa. Di seguito le informazioni per acquistare i biglietti

giovedì, 13 settembre 2018, 08:47

Da allenatore del settore giovanile maschile della Lucchese a responsabile. Maurizio Gherardini ha deciso di rimanere a Lucca nonostante le vari vicissitudini che la società rossonera ha affrontato in questa torrida estate. Allenatore Uefa B Gherardini è stato per cinque anni a Pistoia, poi a Pisa, Viareggio ed infine alla...

mercoledì, 12 settembre 2018, 12:53

Prima di campionato tra le mura amiche per la Lucchese. Per la terza volta nel giro di un mese, i rossoneri se la vedranno contro l’Arezzo, compagine eliminata nel turno preliminare di Coppa Italia. Partita che verrà disputata, a meno di accordi tra le due società, martedì 18 o mercoledì...

domenica, 9 settembre 2018, 20:03

E’ partito il campionato degli Allievi Nazionali dell’As Lucchese che tornano a casa battuti di misura dalla trasferta di Pontedera. Un match con un piccolo giallo. L’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo al quarantesimo minuto, mentre il nuovo regolamento prevede che da quest’anno si giochino due tempi da...

venerdì, 7 settembre 2018, 22:42

“Questa Serie C non s’ha da fare”. Se la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia era stato il punto più basso a livello sportivo, dal punto di vista governativo e organizzativo il calcio italiano sta continuando paurosamente a scavare

venerdì, 7 settembre 2018, 12:00

In attesa della passerella ufficiale davanti ai propri tifosi al Porta Elisa, programmata per mercoledì 13 settembre, l’organico della Lucchese, staff compreso, è stato presentato nel corso della prima puntata di “Parliamone Insieme”, trasmissione cult per il popolo rossonero, condotta da Emiliano Pellegrini e prodotta dall’emittente Dì Tv