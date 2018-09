A.S. Lucchese



Lucchese: analisi ai raggi X della nuova rosa della Pantera

martedì, 4 settembre 2018, 17:36

di michele masotti

In attesa di conoscere in quale girone sarà inserita e quale sarà il proprio calendario, quesiti che conosceranno una risposta sabato 8 settembre alle ore 18, la Lucchese sta proseguendo le proprie sessione di allenamento in vista dei test esterni del fine settimana contro Carpi e Ponsacco. Saranno gli ultimi vernissage prima del debutto in campionato e le prime opportunità per Giancarlo e i tifosi rossoneri di vedere all’opera gli ultimi acquisti Isufaj, Castagna, Mauri e soprattutto il rientrante Gianmarco De Feo. Per quanto concerne Gabbia, fresco di convocazione nella nazionale Under 20, potrebbe esserci uno scampolo di gara a Ponsacco, sabato 8 settembre, visto che due giorni prima prenderà parte al match, valevole per il torneo “8 nazioni”, di Lodz contro la Polonia.

Il lavoro fatto dal direttore sportivo rossonero Antonio Obbedio, tornato sul ponte di comando delle operazioni di mercato da poco più di 20 giorni, è stato ottimo ma non è finito qui. La rosa di Favarin, per quanto di buon livello specialmente in attacco e con dei giovani di qualità in mezzo al campo, necessita ancora di qualche piccolo ritocco. Una mano, in tal senso, arriverà dalle liste degli svincolati, mai piena come in questa, ennesima e torrida estate del pallone italiano, di elementi interessanti e pronti a fare al caso di tanti club, tra cui la Lucchese. Con i 22,17 anni di età l’organico della Pantera è uno dei più giovani della C; ragion per cui sarebbe, a nostro avviso, opportuno inserire un esterno e un centrocampista di esperienza per una stagione che si annuncia lunga e con una partenza ad handicap sotto forma di penalizzazione.

Procediamo all’analisi, reparto per reparto, della Lucchese 2018-2019, tenendo presente che rispetto alla passata stagione i confermati sono i soli Palumbo, Cardore, Bortolussi e Tavanti, con quest’ultimo destinato ad operarsi al ginocchio destro e quindi out per almeno tutto il girone di andata.

Difesa: Ecco una zona di campo nella quale Antonio Obbedio non è riuscito a portare a compimento, per ragioni di tempo, tutti quelli acquisti che aveva in mente. Bisogna fare presente che alcune operazioni in entrata, che l’attuale ds non avrebbe fatto, così crediamo, portano la firma dell’ex dg Reggiani. I due portieri, il titolare Falcone e l’interessante prospetto Aiolfi, danno delle garanzie. Il pacchetto dei difensori centrali, giocoforza fondamentali nel 3-5-2 disegnato da Favarin, è formato da sei elementi.

Se il giovane Gabbia e Martinelli paiono essere sicuri di una maglia, per il terzo nome regna l’incertezza. De Vito e Madrigali, non ancora al top della condizione, non hanno convinto del tutto mentre i 1999 Palmese e Santovito sono alla prima esperienza con il calcio dei grandi. La possibilità di tesserare Ghinassi, marcatore che conosce a menadito la categoria, non si è concretizzata poiché non si registrati movimenti in uscita. Il terzo della difesa potrebbe essere Mattia Lombardo, di professione mediano, che Favarin ha più volte provato in amichevole in questa posizione per avere nella retroguardia un giocatore in grado di fare ripartire l’azione. Occhio, comunque, agli svincolati a giro.

Centrocampo: Il dogma dei prossimi sarà quello di aumentare le rotazioni sulle corsie laterali. Ad oggi Favarin può contare su un solo esterno per fascia: Palumbo a destra e Favale sul lato opposto. Non è un caso che Obbedio si sia messo sulle tracce di Matteo Zanini, classe 1994, che nella scorsa stagione ha fatto bene a Catanzaro totalizzando 31 presenze e segnando tre gol. C’è da dire che Favale si è disimpegnato nel precampionato come uno dei più brillanti. Se per il ruolo dei due interni il tecnico pisano punterà sulla qualità di Greselin e Provenzano, davanti alla difesa si contendono un posto Lombardo e il classe 2000 Roberto Strechie, il “Verratti” della Laguna. Bernardini verrà utilizzato in quei match dove sarà fondamentale il suo ottimo lavoro da interdittore. Da scoprire l’ex Modena Castagna e il fratello d’arte Juan Mauri, reduce da un anno senza partite e con annate in C con le maglie di Akragas e Paganese.

Attacco: La prima linea offensiva, sulla carta superiore a quella della stagione 2017-2018, offre il maggior numero di garanzie alla Lucchese. Sono cinque le frecce a disposizione per il tandem d’attacco. Jovanovic e De Feo sono il giusto mix tra forza fisica, dirompente gioco aereo, tecnica e rapidità. Hanno tutto per imporsi come una delle migliori coppie d’attacco della terza serie nazionale. Sorrentino, desideroso di cogliere rivincite dopo l’ultima stagione, e Bortolussi, apparso in crescita e con un anno di apprendistato alla categoria in valigia, sono dei ricambi di buon livello. Curiosità anche per vedere all’opera Andrea Isufaj, arrivato in prestito dal Chievo Verona e di cui si dice un gran bene.