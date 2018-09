A.S. Lucchese



Lucchese, arrivato il primo deferimento previsto

lunedì, 24 settembre 2018, 23:17

di michele masotti

Rispettando la tabella di marcia prevista, la Procura Federale ha deferito al Tfn (Tribunale Federale Nazionale) quattro club, ossia Lecce (Serie B), Trapani (Serie C girone C), Monpoli (Serie C girone C) e appunto la Lucchese. Nella fattispecie si tratta della segnalazione, da parte della Co.vi.so.c., per una serie di irregolarità amministrative da parte dei rispettivi dirigenti. Ovviamente è una prima sanzione, purtroppo verrà seguita da una successiva tra qualche mese, dovuta ai mancati pagamenti degli stipendi nello scorso mese di giugno da parte dell’allora proprietario dei rossoneri Lorenzo Grassini.

Il quasi certo -4 rappresenta, ahinoi, l’unico segno tangibile di quel mese scarso nel quale la Pantera ha rischiato di il terzo fallimento degli ultimi dieci anni. La seconda tornata di punti di penalità dovrebbe arrivare a fine 2018; si spera che chi dovere non calchi troppo la mano, anche alla luce di come si è sviluppata tale vicenda. In ogni caso l’attuale società è già pronta a fare ricorso per far valere le sue ragioni.

Ricordiamo che la Pantera non è l’unico club in odore di penalizzazione nel girone A. Nei giorni scorsi, infatti, anche Arzachena, Cuneo e Pro Piacenza sono state deferite dalla Procura Federale.