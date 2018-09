A.S. Lucchese



Esordio negativo, l'Arezzo passa al Porta Elisa

domenica, 16 settembre 2018, 21:41

di michele masotti

0-1

Lucchese (4-3-3): Falcone, Lombardo, Gabbia, Martinelli, Favale; Provenzano (69’ Castagna), Strechie (53’ Bernardini), Greselin; Bortolussi (86’ Isufaj), Jovanovic (53’ Sorrentino) e De Feo (53’ Palumbo) A disposizione: Aiolfi, Madrigali, Cardore, Sorrentino, Bernardini, De Vito, Nieri e Scatena Allenatore: Giancarlo Favarin

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti, Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Basit, Tassi e Foglia; Bruschi (41’ Belloni); Cutolo e Persano A disposizione: Melgrati, Zappella, Varutti, Buglio, Brunori, Uburti, Danese, Keqi, Borghini Allenatore: Alessandro Dal Canto

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Assistenti Rinaldi di Roma 1 e Daisuke di Yoshikawa)

Marcatore: 84’ Buglio

Note: calci d’angolo 3-5. Espulsi al 76’ Castagna per gioco scorretto, al 93’ Belloni e Bernardini per reciproche scorrettezze. Ammoniti Favale, Gabbia e Persano. Minuti di recupero 0’ e 4’.

Si apre con una sconfitta il campionato della Lucchese, battuta da un Arezzo che torna da questa trasferta con i tre punti. L’ultima volta risaliva alla stagione 2000-2001. La Pantera ha pagato a caro prezzo una ripresa sotto tona e, soprattutto, l’ingenua espulsione di Castagna. Senza senso e in una zona del campo innocua, l’azione era a centrocampo, l’intervento del giovane centrocampista. In una stagione complicata queste leggerezze non possono essere commesse. La Lucchese ha evidenziato la mancanza dei giusti meccanismi in zona offensiva. Anche Strechie, al debutto da titolare tra i professionisti, ha palesato un pizzico di emozione. I rinforzi richiesti da Favarin e legittimati da una rosa incompleta devono, a nostro avviso, arrivare al più presto.

Con tre settimane di ritardo sul programma originario, inizia finalmente il campionato di Serie C. Per il debutto contro il “solito” Arezzo, terzo confronto con la Pantera nel giro di un mese, Favarin opta per un 4-3-3. Lombardo viene spostato sulla corsia destra della difesa, ruolo già ricoperto durante la sua esperienza a Reggio Emilia, mentre c’è curiosità per la prima uscita del baby Gabbia. Provenzano recupera dal problema al polpaccio avuto in settimana ed è regolamente al suo posto a centrocampo. Davanti c’è il trio offensivo formato da Bortolussi-Jovanovic-De Feo, con quest’ultimo capitano, è il giusto mix tra fisicità, spirito di sacrificio e velocità. L’Arezzo conferma il 4-3-1-2 già visto in Coppa Italia. Fuori per infortunio Serotti e Salifu, Dal Canto in mediana lancia dal primo minuto Basit assieme a Tassi e Foglia. Confermata la coppia Cutolo-Persano nella prima linea offensiva degli amaranto. Curiosità per la presenza di un giovane guardalinee di origine nipponica Daisuke. Lucchese in campo con la classica casacca rossonera.

Al 10’ primo squillo del derby portato da Martinelli che, sugli sviluppi di una punizione battuta da Provenzano, salta più in alto di tutti senza però inquadrare lo specchio della porta. Sono tanti gli errori in fase di impostazione compiuti dalle due contendenti. L’equilibrio regna sovrano. Al 31’ Sala ravviva il Porta Elisa con una bella cavalcata sulla corsia mancina e annesso morbido cross che Tassi non riesce a deviare in rete.

Clamorosa è l’occasione capitata alla Lucchese sessanta secondi dopo. Su un lancio dalle retrovie, Pinto buca l’intervento di testa lasciando così strada libera a Jovanovic. L’attaccante croato, ancora non al top della condizione, sciupa tutto concludendo addosso a Pelagotti. Appare piuttosto affiatata, sebbene si siano alleanti poche volte insieme, il tandem di marcatori rossoneri Gabbia-Martinelli. Altra fiammata della Pantera al 39’ con uno splendido destro scoccato da Bortolussi e alzato sopra la traversa da Pelagotti. Un minuto più tardi Dal Canto, evidentemente non soddisfatto della manovra offensivo dei suoi, toglie Bruschi e inserisce Belloni, ala arrivata in prestito dall’Inter. Amaranto che varano un 4-3-3. Molto bello lo striscione esposto dai tifosi rossoneri della Curva Ovest in onore della città di Genova, colpita dalla tragedia del ponte Morandi un mese fa e che recita così: “Genova ti hanno fatto cadere ma saprai rialzarti”. Proprio sulla sirena del tempo, convulsa azine in area ospite e risolta dalla respinta ravvicinata di Pelagotti sul sinistro di Provenzano.

Ripresa che si apre senza ulteriori cambi e con Cutolo che spaventa Falcone con un sinistro a giro. L’inizio arrembante dell’Arezzo induce Favarin ad effettuare una triplice sostituzione, forse programmata visto che escono De Feo, Jovanovic e Strechie, elementi non ancora al 100 per cento della forma fisica. Dentro Palumbo, Bernardini e Sorrentino con Lombardo che si sposta davanti alla difesa e Provenzano che agisce da trequartista nel 4-3-1-2 ridisegnato dal tecnico della Pantera.

Arezzo che, ad onore del vero, palleggia adesso con una maggiore facilità e Cutolo riesce ad entrare maggiormente nel vivo del gioco. Al 66’ un caparbio Bernardini si fa strada al limite dell’area e prova il destro senza trovare la porta. Gli ospiti continuano a tenere in mano le redini del gioco e al 76’ rimangono in superiorità. Il direttore di gara estrae il rosso diretto nei confronti di Castagna, autore di un intervento pericoloso e in ritardo su Tassi. La gara del centrocampista ex Modena è durata solo sette minuti. Dal Canto fiuta l’odore dei tre punti e inserisce sia Brunori che Buglio. Proprio il fratello d’arte sblocca il risultato, grazie ad una difettosa respinta di Falcone sul destro dalla distanza di Belloni. È un colpo letale per la Lucchese.

Nel primo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara Falcone nega la gioia del raddoppio a Belloni. Al 93’ Bernardini e Belloni vengono alla mani davanti alla panchina rossonera: nasce una discreta rissa che viene conclusa dall’espulsione di entrambi i contendenti. L’occasione per il riscatto rossonero ci sarà domenica prossima a Pistoia contro gli arancioni.

Foto Antonio Clerici