A.S. Lucchese



Lucchese, slitta (forse) a martedì 11 la composizione di girone e calendario

venerdì, 7 settembre 2018, 22:42

di michele masotti

“Questa Serie C non s’ha da fare”. Se la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia era stato il punto più basso a livello sportivo, dal punto di vista governativo e organizzativo il calcio italiano sta continuando paurosamente a scavare. Il Collegio del Coni non ha emesso la sentenza in merito al ritorno di Serie B a 22 squadre o al mantenimento dello status quo attuale di 19 team, una scelta promossa dal commissario straordinario della FIGC Fabbricini e senza alcun tipo di riforma.

Questo ulteriore stallo in cadetteria, l’ennesima deadline è stata fissata per lunedì sera o al più tardi martedì 11 settembre, ha provocato un effetto domino. Alla luce di tale situazione, il presidente della Serie C Gravina ha saggiamente optato per rinviare, a sua volta, la stesura dei tre gironi e dei rispettivi calendari che era in programma per domani (sabato 8 nda) alle ore 18. A questo punto pare improbabile che il campionato della terza serie nazionale possa iniziare nel week-end del 15-16 settembre. Ma attenzione, i problemi non potrebbero essere finiti qui.

Se, come è probabile, la cadetteria tornerà ad essere a 22, si libererebbero tre posti in C. La Lega di categoria come si comporterà? Bloccherà i ripescaggi, rimanendo a 56 (due gironi da 18 e uno da 20 nda) oppure aprirà le porte alle richieste di riammissione di Messina, Como, Prato e del nuovo Bari targato Aurelio De Laurentis? Per non parlare dell’aumento dei turni infrasettimanali (saranno 7?), in modo che la stagione regolare non finisca a maggio inoltrato visto che dopo dovranno essere disputati i play-off con 28 partecipanti. Insomma, la luce in fondo al tunnel è ancora lontano.

Parlando di campo, la Lucchese ha disputato un’amichevole in quel di Carpi. Al cospetto di una squadra di categoria superiore, i ragazzi di Giancarlo Favarin, ancora alla ricerca di alcuni meccanismi, hanno offerto una buona prova sebbene il risultato finale, 2-0, abbia premiato gli emiliani. Domani alle 18 altra amichevole in quel di Ponsacco, contro una compagine di Serie D e una delle favorite per il ritorno tra quei professionisti che mancano da 21 anni.