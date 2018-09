A.S. Lucchese



Prosegue il tour de force della Lucchese. Favarin: “Ho buone sensazioni per domani”

sabato, 29 settembre 2018, 13:24

di michele masotti

In casa rossonera è tempo di vigilia della trasferta di Alessandria, la prima sfida stagionale che Bortolussi e compagni devono disputare lontano dai confini regionali. Giancarlo Favarin, condottiero di una Lucchese che sta crescendo di partita in partita, è apparso fiducioso in vista dello scontro i grigi allenati da quel Gaetano D’Agostino che l’ex allenatore del Castelnuovo ha avuto come giocatore ai tempi della sua felice, una delle tante, esperienza ad Andria.

I piemontesi, reduci da una vittoria e una sconfitta nei primi turni, hanno potuto sfruttare una piena settimana di allenamenti dato che il loro match, in programma mercoledì 26, contro la Pro Vercelli è stato rinviato. La stanchezza accumulata nel tirato derby di due giorni fa non spaventa più di tanto Favarin.

“Il vantaggio di avere una squadra giovane è che i ragazzi riescono a recuperare le energie spese con una maggiore velocità.” – è il pensiero di Favarin- “Ci troveremo di fronte un team di livello come l’Alessandria ed è normale che ci siano delle incognite. Dall’allenamento appena terminato ho riscontrato buone sensazioni.”

Gettando un’occhiata ai prossimi avversari, si può notare come la squadra di D’Agostino sia particolarmente rinnovata rispetto alle ultime stagioni. “Da quello che ho visto i grigi hanno scelto una programmazione a lungo termine e con tanti giovani ma di ottima qualità” – ha affermato il tecnico della Pantera- “Hanno un tecnico emergente che ha fatto bene al debutto in C. Jovanovic è a disposizione. Mi tengo questa giornata per decidere con lo staff per vedere quali sono i giocatori che devono recuperare dalle fatiche del derby.”

“Bernardini, a partita in corso o dall’inizio, più darci una mano.” – si è espresso così Favarin sul biondo centrocampista campano al rientro dopo i due turni di squalifica- “ L’ Alessandria ha dei valori tecnici importanti. Come abbiamo fatto negli scorsi match, potremmo sfruttare le situazioni da palla inattiva visto che abbiamo in rosa tanti elementi che calciano bene come Lombardo e Provenzano. Indipendentemente dal sistema di gioco che adotteranno i grigi, penso di confermare la difesa a quattro. In fase offensiva abbiamo delle opzioni importanti e che si muovono bene tra di loro. La nostra filosofia di gioco, alla luce dell’handicap che abbiamo, è quella di attaccare con costanza lasciando giocoforza qualche chance agli avversari. Non dimentichiamoci che ci sono calciatori come Jovanovic e De Feo, ancora alla ricerca della condizione ideale.”

Uno dei dubbi da sciogliere per Favarin consiste nello scegliere chi impiegare davanti alla difesa. Per la maglia di regista c’è il ballottaggio tra Juan Mauri e Roberto Strechie.

“Ho ancora il dubbio tra Strechie-Mauri, due giocatori con caratteristiche diverse ma utilissimi per noi.” – ha concluso il trainer pisano- “L’importante è che la formazione esca dal campo senza rimorsi.”