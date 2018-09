A.S. Lucchese



Sconfitte interne per Allievi Nazionali e Giovanissimi Nazionali contro la Pistoiese

domenica, 16 settembre 2018, 22:25

Parte male il campionato casalingo degli Allievi Nazionali di mister Vito Graziani. I rossoneri cedono di misura all’Acquedotto alla Pistoiese che porta a casa tre punti grazie alla rete messa a segno da Iacopini. Nel primo tempo il match si chiude in perfetta parità con le due formazioni che si sono affrontante a viso aperto regalandoo una buona prestazione. Nella ripresa gli arancioni provano a spingere sull’acelleratore e alla fine riesono a segnare il gol del vantaggio con il numero due. Nonostante tutto i rossoneri cercano di recuperare il gol di svantaggio fino ai minuti finali, ma la Pisotoiese riesce a gestire bene il vantaggio senza correre mai grandi pericoli. Arriva così per gli Allievi della Lucchese una sconfitta che brucia per come è maturata, ma che comunque ha fatto vedere buone cose. Domenica prossima la formazione di mister Graziani sarà di nuovo in campo in tresferta contro la Carrarese.

0 – 1

LUCCHESE: Mazzotta, Pardini, Cinelli, Del Rosso, Petrini, Del Dotto, Maggi, Spatola, Lorenzoni, Dal Poggetto, Puriani. A disp. Sparavelli, Nuti, Bertonelli, Diouf, Campani, Berti Pagani, Fenili, Paolini, Grassi, All. Graziani.

PISTOIESE: Della Corte, Iacopini, Lorenzi, Servi, Rossi, Campionini, Di Clemente, Maglio, Lakti, Rodalli, Orlandi. All. Capecchi

Arbitro: Cremone di Pisa.

Marcatore: 15’ st Iacopini.

Sconfitta interna anche per la formazione dei Giovanissimi Nazionali rossoneri. I ragazzi di mister Amaducci escono sconfitti dal derby casalingo contro la Pistoiese. La Lucchese parte forte e al 10’ Vaselli viene atterrato, ma l’arbitro Maccanti lascia inspiegabilmente proseguire. La Pistoiese dal canto sul fa valere la maggiore fisicità e al 25’ passa in vantaggio con Ciccarelli, complice anche un’indecisione del portiere Cortopassi. Si va al riposo con gli arancioni in vantaggio. Nella ripresa i rossoneri provano a cercare la via del gol. Belle le occasioni capitate a Bernardeschi anticipato all’ultimo momento e di Valdrighi a tu per tu con il portiere. Ma nel momento migliore della Lucchese arriva il raddopio della Pistoiese con Vezzosi al 30’. Ormai gli schemi sono saltati, ma i ragazzi di Amaducci non si danno per vinti e provano a spingere fino all’ultimo. A pochi minuti dalla fine arriva il terzo gol su calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Sichi, Cortopassi riesce ad intuire la traiettoria della palla e respinge, ma Sichi è più bravo a ribattere in rete. Domenica i Giovanissimi Nazionali adranno a far visita alla Carrarese.

Lucchese – Pistoiese 0 - 3

LUCCHESE: Cortopassi, Santelli, Bertoncini, Bernardeschi (Pucci), Valdrighi, Buchignani, Salvadori (Turri), Rossi, Diouf, Bianchi (Pantaleoni), Vaselli (Doroni). All. Amaducci.

PISTOIESE: Targioni, Fossi, Tarantino, Vezzosi, Cellai (Bachechi), Piazza, Bargiacchi (Nesti), Seghi, Ciccarelli (Ferrara), Bonaiuti, Biagioni (Pregna). All. D’Andretta.

Arbitro: Maccanti di Pisa.

Marcatori: 25’ pt Ciccarelli, 30’ st Vezzosi, 34’ (rig.) Seghi.