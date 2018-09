Tanti gli impegni del fine settimana rossonero

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 28 settembre 2018, 17:19

Nemmeno c’è stato il tempo di metabolizzare la bella prova fornita ieri sera contro la Carrarese che la Lucchese, agli ordini di mister Favarin, è tornata ad allenarsi per la trasferta di domenica, calcio d’inizio fissato per le 16:30, in casa dell’Alessandria

venerdì, 28 settembre 2018, 10:28

Entusiasta per la prova offerta dai suoi giocatori al cospetto di una big del girone A e al tempo stesso un poco amareggiato per il gol, evitabile per come si è sviluppato, subito nel finale. Sono questi i sentimenti contrastanti con cui Giancarlo Favarin si presenta in sala stampa al...

giovedì, 27 settembre 2018, 20:35

Il finale parla di un 2 - 2 che ferma la marcia a punteggio pieno dei ragazzi di Baldini e che rinsalda le convinzioni dei rossoneri decisamente in palla e capaci di mettere in seria difficoltà una big del campionato

mercoledì, 26 settembre 2018, 15:33

Le dichiarazioni di mister Favarin, in attesa della partita di campionato che vedrà di fronte (domani sera ore 20.30) i rossoneri e la Carrarese

mercoledì, 26 settembre 2018, 09:03

Il primo dei sette turni infrasettimanali programmati per questa stagione metterà di fronte giovedì sera, calcio di inizio alle 20.30 al Porta Elisa, alla Lucchese la Carrarese, una delle due formazioni rimaste, in attesa della miriade di recuperi da disputare, a punteggio pieno e che ieri sera ha impartito una...

lunedì, 24 settembre 2018, 23:17

Rispettando la tabella di marcia prevista, la Procura Federale ha deferito al Tfn (Tribunale Federale Nazionale) quattro club, ossia Lecce (Serie B), Trapani (Serie C girone C), Monpoli (Serie C girone C) e appunto la Lucchese.