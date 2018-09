Tifose aggredite, lo sdegno della società rossonera

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 16 settembre 2018, 23:31

È un Giancarlo Favarin amareggiato quello che si presenta nella sala stampa del Porta Elisa per commentare il k.o. interno dei suoi ragazzi. Di certo non è stato quell’esordio che tutto l’ambiente rossonero auspicava

domenica, 16 settembre 2018, 22:25

Parte male il campionato casalingo degli Allievi Nazionali di mister Vito Graziani. I rossoneri cedono di misura all’Acquedotto alla Pistoiese che porta a casa tre punti grazie alla rete messa a segno da Iacopini

domenica, 16 settembre 2018, 21:41

Si apre con una sconfitta il campionato della Lucchese, battuta da un Arezzo che torna da questa trasferta con i tre punti. L’ultima volta risaliva alla stagione 2000-2001

sabato, 15 settembre 2018, 21:17

Nel debutto in campionato, calcio d’inizio fissato per le 20.30, domenica sera si affronteranno due compagini che hanno cambiato diversi interpreti, quasi tutti possibili titolari, rispetto al primo turno della seconda competizione della Serie C

venerdì, 14 settembre 2018, 13:33

Il sipario sul girone A della Serie C sta finalmente per alzarsi e la Lucchese di Giancarlo Favarin vuole partire subito con un risultato positivo nel match del Porta Elisa di domenica sera (calcio d’inizio alle 20.30) contro l’Arezzo.

giovedì, 13 settembre 2018, 17:13

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, in accordo con la S.S. Arezzo e la Lega Pro, la prima partita di campionato verrà disputata domenica 16 settembre alle ore 20.30 allo stadio Porta Elisa. Di seguito le informazioni per acquistare i biglietti