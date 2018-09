A.S. Lucchese



Una solida Lucchese pareggia ad Alessandria: si allunga la striscia positiva della Pantera

domenica, 30 settembre 2018, 17:21

di michele masotti

0-0

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti, Agostinone, Delvino, Santini, Gatto, Maltese, Sartore (62’ Talamo), Gjura (75’ De Luca), Badan, Bellazzini (62’ Gazzi), Prestia.A disposizione: Pop, Zogkous, Scartolini, Geraca, Sbambato, Fissore, Usel, Cottarelli e Rocco.Allenatore: Gaetano D’Agostino

Lucchese (3-5-2): Falcone, De Vito, Gabbia, Martinelli e Favale; Greselin, Mauri, Provenzano (72’ Bernardini), Lombardo, De Feo (67’ Isufaj), Sorrentino (67’ Bortolussi). A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Castagna, Cardone, Santovito, Jovanonic, Palmese, Strechie e Bacci. Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Paride De Angeli di Abbiategrasso (Assistenti Cataldo di Bergamo e Ceccon di Lovere)

Note: Ammonito Delvino, Martinelli, Favale e Mauri Calci d’angolo 4-3. Recupero 3’ e 4’.

Per la seconda stagione di fila esce il segno X sulla ruota del Moccagatta nel confronto tra Alessandria e Lucchese. Se lo 0-0 dell’aprile scorso era maturato al termine di 90’ prettamente difensivi da parte degli allora rossoneri di Giovanni Lopez, quest’oggi i ragazzi di Giancarlo Favarin hanno messo in mostra, specialmente nella ripresa, un calcio propositivo e molto aggressivo sui portatori di palla piemontesi. Altra nota lieta di giornata, è l’imbattibilità, per la prima volta in stagione, della porta rossonera, segno della crescita continua del sodalizio rossonero. La Lucchese sale a quota cinque punti in classifica, mettendo così “fieno in cascina” in vista della penalizzazione, sgradito lascito di chi avrebbe dovuto fare grande (a parole ripetute e ripetute in 50 conferenze stampa nda) il club sorto nel 1905. La sensazione è che questo gruppo possa compiere l’impresa di conquistare quella salvezza diretta che equivarrebbe alla vittoria di un campionato.

Alla terza partita in una settimana, Favarin conferma gran parte dell’undici che giovedì scorso ha fornito una bella prestazione contro la Carrarese e rispolvera la difesa a tre come nel derby di Pistoia. A centrocampo riconferma per Mauri e in avanti, l’allenatore pisano concede un turno di riposo dal primo minuto, a Bortolussi. In panchina si rivede Jovanonic.

I grigi, dal canto loro, schierano dal primo minuto il rientrante Santini: l’ex di turno ha scontato le tre giornate di squalifica, eredità lasciata dall’incandescente semifinale play-off di Catania quando vestiva la maglia del Siena. D’Agostino abbandona il suo 4-3-3 e vira su un 3-4-1-2 per rinforzare una difesa che ha palesato grossi limiti nei primi 180’ di campionato.

I primi 45’ di gioco sono all’insegna del più totale equilibrio. La manovra delle due compagini ristagna prevalentemente a centrocampo, tanti errori in fasi di impostazione con le due difese che annullano i rispettivi attacchi. Tra le fila della Lucchese dobbiamo segnalare che Gianmarco De Feo sta aumentando la propria condizione. Nel giro di poche settimane sarà possibile ammirare di nuovo quel giocatore che tanto bene aveva fatto nella stagione 2016-2017. L’unica palla arriva al 3’. Sugli sviluppi di un corner, Prestia sceglie bene il tempo per colpire di testa ma Falcone è prodigioso nello smanacciare la sfera.

Il secondo tempo è interamente di marca rossonera. Al 49’ splendido assolo di Greselin, che sta crescendo di partita in partita, concluso con il missile da fuori area dell’ex Giana Erminio che si stampa sulla traversa per poi ricadere in campo. Sei minuti più tardi la squadra di D’Agostino si produce nel suo unico tiro di tutta la ripresa. L’ex Sartore ci prova ma Falcone non si fa sorprendere e respinge con i piedi. Doppio cambio al 67’ della Lucchese. Favarin cambia volto al suo attacco inserendo Isufaj e Bortolussi in luogo di Sorrentino e De Feo. Al minuto numero ottantuno autentico miracolo di Cucchietti che respinge il tiro da distanza ravvicinata scoccato da Isufaj, ben servito dall’assist di un intraprendente Bernardini. Nei quattro minuti di recupero non c’è niente da segnalare. Al “Moccagatta” finisce a reti bianche.

Per i ragazzi di Giancarlo Favarin, al terzo match in una settimana, si tratta di un altro test superato a pieno voti. Ai punti, per usare un’espressione cara alla boxe, decisamente meglio la Pantera rispetto ad un’Alessandria che continua a stentare davanti al pubblico di casa. I rossoneri, adesso, avranno una settimana di tempo per preparare il delicato scontro interno contro il Cuneo, altra concorrente per la corsa salvezza e anch’essa a rischio penalizzazione.