A.S. Lucchese



Week-end ricco di soddisfazioni per il settore giovanile maschile dell’As Lucchese

lunedì, 24 settembre 2018, 21:14

Gli Allievi Nazionali di mister Vito Graziani hanno espugnato per 2 a 1 il campo della Cararrese. Nel primo tempo passano in vantaggio i rossoneri con Dal Poggetto al 21’. La gioia però dura poco perché ad un minuto dalla fine della prima frazione di gara arriva il pareggio dei padroni di casa con Dell’Amico. Nella ripresa la Lucchese passa di nuovo in vataggio con Del Rosso al 15’ che realizza il definitivo 2 a 1 direttamente su punizione. Un bel successo che regala agli Allievi Nazionali la prima vittoria in campionato, ma che soprattutto conferma le buone prestazioni fino ad ora fatte vedere. I rossoneri torneranno di nuovo in campo domenica in casa contro l’Arzachena.

Carrarese – Lucchese 1-2

CARRARESE: Gallina, Smecca, Centonze, Orlandi, Dell’Amico, Davitti, Benassi, Della Pina, Pietrelli, Dell’Amico, Bigini. All. Spallanzani.

LUCCHESE: Sparavelli, Petrini, Pardini (Cavani), Del Rosso, Nuti, Del Dotto, Bertonelli, Spatola, Grassi (Paolini), Maggi (Lorenzoni), Dal Poggetto (Berti Pagani). All.

Arbitro: Ghelardoni di Pisa

Reti: 21’ pt Dal Poggetto, 44’ pt Dell’Amico, 15’ st Del Rosso

I Giovanissimi Nazionali tornano a casa invece con una sconfitta dal match esterno contro la Carrarese. I ragazzi di mister Amaducci vanno in vantaggio all’inizio con un bel gol messo a segno da Santelli. Il pareggio per i padroni di casa arriva al 26’ con Branca. Nella ripresa al 15’ il gol del vantaggio dei padroni di casa con Bertoncini. I rosoneri cercano con tutte le forze la rete del pareggio, ma la palla non ne vuol sapere di entrare nella porta difesa da Davide Gatti. Una sconfitta amara, soprattutto per quello che i Giovanissimi Nazionali hanno fatto vedere in campo. Domenica gara interna al’Acquedotto contro l’Arzachena.

Carrarese – Lucchese 2-1

CARRARESE: D. Gatti, F. Gatti, Rodrigues, Taverna, Villa, Bianchi, Grasso, Tognocchi, Bertoncini, Baldeschi, Branca. All.Cordoni.

LUCCHESE: Cortopassi, Tomei, Valdrighi, Santelli, Bertoncini (borgogni), Rossi (Salvadori), Buchignani, Bianchini, Bernardeschi (Pantaleoni), Vaselli, Diouf. All. Amaducci.

Arbitro: Fontanini di Viareggio.

Marcatori: 6’ pt Santelli, 26’ pt Branca, 15’ st Bertoncini.

Esordio in campionato per gli Allievi Provinciali e larga vittoria sul campo della Folgor Segromigno Piano. I ragazzi di mister Michele Bruno hanno battutto per 4 a 0 i pari grado. In gol Gradi nel primo tempo, mentre nel secondo hanno dilagato Cavani, Iorio e Andreini. Una gara mai in discussione per per i rossoneri, che nella prima frazione di gara sono partiti contratti, ma nella ripresa sono rientrati in campo con il piglio giusto per conquisitare il successo.

Folgor Segromigno Piano – Lucchese 0-4

FOLGOR SEGROMIGNO: Pieretti, Papucci, Guerrieri, Cetrullo, Peri, Ferrucci, Bianchii, Landi, Spagnesi, Malacarne, Fugiaschi. All.Monti.

LUCCHESE: T. Cantini, Rosso, Salvetti, Fruzzetti (Elbaia), Velani, Fenili, Gradi, Deiorio, Iacopini (N. Cantini), Montemagni (Andreini), Cavani (Del Gaudio).

Arbitro: Pucci di Lucca.

Marcatori: 30’ pt Gradi, 10’ st Cavani, 15’ st Iori, 40’ st Andreini.

Primo triangolare e prima vittoria anche per gli Esordienti A categoria 2004, che si sono aggiudicati il torneo Don Anselmo Mati organizzato dalla Us Ramini e Pistoia. I piccoli rossoneri di Maurizio Bonelli hanno battuto i padroni di casa e il Via Nova. Grande soddisfazione infine in casa rossonera per la prima edizione del trofeo Enjoy Lucca Cup, che si è svolto all’Acquedotto. Una manifestazione molto importante alla quale hanno preso quasi cinquanta ragazzi provenienti dalle giovanili del Prato che sono stati tesserati dalla Lucchese. Si sono così formate altre tre squadre i Giovanissimi regionali professionisti classe 2005, i Giovanissimi B regionali professionisti anno 2006 e gli esordienti provinciali a nove per quei ragazzi nati nel 2008. Al termine i ragazzi con le famiglie si sono spostate al Porta Elisa per un buffet di benvenuto.