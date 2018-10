A.S. Lucchese



Alla scoperta del Gozzano, matricola piemontese con una difesa ballerina

venerdì, 12 ottobre 2018, 15:29

di michele masotti

Il sesto turno di campionato riserva alla Lucchese la terza sfida consecutiva al cospetto di una formazione piemontese. Dopo i pareggi dal sapore opposto conquistati con Alessandria e Cuneo, la Pantera lunedì, calcio d’inizio fissato per l 18.30, affronterà l’inedito confronto esterno contro il Gozzano, una delle due matricole assolute di questo torneo assieme all’Albissola. La partenza tra i professionisti del club novarese, espressione di un paese che conta poco più di 5000 abitanti, non è stata una di quelle da ricordare. In cinque match i ragazzi di Soda hanno totalizzato due punti, entrambi in trasferta, e perdendo tutti e tre gli incontri casalinghi. Una di queste sconfitte, però, potrebbe essere cancellata qualora la Virtus Entella, una delle vittime del disastrato calcio italiano, venisse finalmente ripescata in B. Si tratterebbe del primo caso di una partita il cui esito finale verrebbe annullato.

Per i ragazzi di Giancarlo Favarin l’impegno del “Silvio Piola” di Vercelli, casa del Gozzano fino a quando non verrà aumentata la capienza del “D’Albertas”, è fattibile ma guai a sottovalutare i rossoblù che, a fronte di una difesa a dir poco rivedibile (13 gol subiti nda), ha alcuni buoni giocatori nel reparto offensivo (6 gol messi a referto nda). Di certo la Lucchese dovrà mantenere in campo un atteggiamento ben diverso da quello esibito contro il Cuneo, nella prima gara giocata sotto tono da Bortolussi e compagni.

Fondato nel 1924, il Gozzano ha militato nelle categorie regionali piemontesi fino alla stagione 2010-2011 quando arrivò la promozione in D. Retrocessa nuovamente in Eccellenza tre anni dopo, la società rossoblù del presidente Fabrizio Leonardi ha rilanciato la sfida conquistando, nel giro di quattro campionati, i due salti di categoria che le sono valsi un posto nella terza serie nazionale. Salutato Marco Gaburro, tecnico della promozione in C e rimasto in D per guidare il Lecco, i dirigenti piemontesi hanno puntato su Antonio Soda, tornato dopo sei anni a sedersi su una panchina di C. Il cinquantaquattrenne calabrese, che ha toccato il suo apice come allenatore conducendo lo Spezia alla Serie B nella stagione 2005-2006, è solito schierare la sua squadra con un 3-4-1-2 che tende a diventare un 3-5-2 in base alla posizione di Mattia Rolando, trequartista e miglior marcatore dei suoi con tre centri.

Per colmare il gap relativo alla mancata esperienza tra i professionisti, gli uomini-mercato del Gozzano hanno pescato tra gli svincolati ingaggiando il centrocampista Sampietro e il centravanti Libertazzi. Innesti che non hanno, stranamente aggiungiamo noi, il pacchetto arretrato, il più perforato di tutto il girone A. A difendere la porta dei rossoblù troviamo l’esperto Angelo Casadei, classe 1988 che conta anche una manciata di presenza in B con la maglia del Lanciano. I tre difensori centrali saranno l’ex Piacenza Francesco Bini, il capitano Samuele Emiliano, una carriera spesa quasi interamente in D e Abel Gigli. Il posto del classe 1990, reduce da una brutta partita contro il Pro Piacenza, potrebbe essere insidiato da Lorenzo Grossi, prodotto del settore giovanile della Roma il cui cartellino è di proprietà della Pro Vercelli. Le corsie laterali parlano francese. A sinistra Jean Lambert Evans mentre a destra, qualora dovesse recuperare dagli acciacchi muscolari, spazio Jeremy Petris. Se quest’ultimo, già finito su diversi taccuini di club di Serie A, non dovesse farcela mister Soda darà nuovamente fiducia a Mattia Tumminelli.

In mezzo al campo, detto dell’assenza di Guitto, la cerniera mediana sarà composta dall’ex Pisa e Gubbio Gianluca Sampietro e Riccardo Secondo. Come trequartista agirà Nicolò Palazzolo, prelevato in estate dal Varese, che proverà ad innescare Mattia Rolando e il brasiliano Junior Messias. Forza fisica e grande tecnica sono le principali qualità della punta carioca: non ci stupiremo se nel mercato di gennaio bussasse alla porta del Gozzano qualche club della cadetteria. Nel caso in cui Soda optasse per un 3-5-2, il sacrificato sarebbe Palazzolo, rimpiazzato da Alberto Libertazzi. Rolando, invece, scalerebbe a centrocampo.

Detto che non ci sono ex né da una parte che dall’altra, Gozzano-Lucchese sarà arbitrata da Maria Marotta della sezione di Sapri, coadiuvata da Salvatore Buonocore e da Pascali di Bologna.