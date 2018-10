A.S. Lucchese



Anti vigilia di Gozzano-Lucchese: Favarin vuole i tre punti

sabato, 13 ottobre 2018, 13:10

di michele masotti

Vincere per allungare la striscia di risultati utili, distanziare una rivale nella corsa alla salvezza e per lasciarsi alle spalle una settimana nella quale, tra sviluppi societari e querelle della fideiussione, si è parlato poco di campo. Sono questi gli obiettivi che la Lucchese di Giancarlo Favarin vuole cogliere nell’inedito confronto del “Silvio Piola” di Vercelli contro la matricola Gozzano.

“I tre punti lunedì ci serviranno come il pane.” – ha dichiarato il tecnico rossonero- “Il Gozzano è simile al Cuneo: compagine che lotta con il coltello tra i denti per conquistare la salvezza il prima possibile. La mia squadra, comunque, non la cambio con nessun’altra perché abbiamo qualità. Sarà necessario migliorare l’atteggiamento rispetto all’ultima uscita. Rimane il rammarico perché, sebbene non avessimo disputato un gran partita, abbiamo incassato una rete sicuramente evitabile.”

Al netto di un rendimento interno deficitario, zero punti in tre match casalinghi, Favarin non vuole sentire parlare di una gara facile. “Non bisogna farci ingannare dalla larga sconfitta del Gozzano contro il Pro Piacenza.” – è il monito di Favarin- “Sono andati sotto dopo meno di un minuto ed anche il secondo gol è arrivato in maniera fortuita. I piemontesi hanno due ottimi brasiliani in attacco, molto rapidi e dotati di un’ottima tecnica. Penso che per loro, dopo tre k.o. di fila in casa, quella di lunedì sarà la partita della vita. Mi aspetto 90’ impegnativi sul piano agonistico. L’innesto di Libertazzi consentirà alla formazione di Soda per poter optare anche per un 4-3-3.”

In casa Lucchese, buon notizie arrivano dall’infermeria, ormai svuotata. “Jovanovic è tornato finalmente a disposizione.” – ha rivelato Favarin- “Il ragazzo, su cui puntiamo molto, ha giocato ieri un tempo nella partitella contro la Berretti. Mi sta trasmettendo una grande voglia di giocare. Turnover per queste due gare ravvicinate? Sono valutazioni che faremo al termine del match di Vercelli anche perché è la partita più importante. Dobbiamo valutare ancora se giocare con una difesa a tre o a quattro per l’assenza di Gabbia.”

Nel posticipo televisivo di giovedì sera, diretta su Rai Sport alle 20.30, tra le fila della Pantera le redini della mediana saranno rette dalla coppia Mauri-Strechie. “Probabilmente Strechie e Mauri verranno utilizzati insieme giovedì sera contro l’Arzachena.” – ha concluso Giancarlo Favarin- “Domenica 21, secondo le notizie delle ultime ore, non scenderemo in campo né contro l’Entella o la Viterbese se venisse spostata nel nostro girone. È una situazione sempre più ridicola.”