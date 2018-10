A.S. Lucchese



Arzachena, tanti cambiamenti in rosa ma in panchina c’è sempre la garanzia Giorico

martedì, 16 ottobre 2018, 23:51

di michele masotti

Altro giro, altra corsa. La Serie C 2018-2019 non conosce sosta e giovedì sera alle 20.30, sotto i riflettori delle telecamere di Rai Sport, la Lucchese riceverà la visita dei sardi dell’Arzachena, compagine reduce da due successi di fila, entrambi per 1-0, e che ha un punto in meno della Pantera in classifica.

Va detto che i biancoverdi, altro team a rischio penalizzazione, fino ad ora hanno disputato quattro partite in un girone A flagellato dai rinvii e da un club, la Virtus Entella, che al 17 ottobre non sa ancora in che serie giocherà. La squadra di Giorico, un’istituzione della società fondata nel 1964, si sta ritrovando dopo le due sconfitte iniziali, arrivate contro Carrarese e Arezzo, e le cessioni estive di molti protagonisti, tra cui il fantasista Curcio e il possente centravanti Vano, della passata stagione che si concluse con una tranquilla salvezza. Non sarà quindi una gara semplice quella che attende la Lucchese, chiamata a conquistare l’intera posta in palio per rimpinguare il proprio bottino in graduatoria in vista dell’incombente penalità. Giancarlo Favarin dovrà rinunciare a Giulio Favale, espulso nel finale di partita in quel di Vercelli, unico laterale sinistro presente nella rosa rossonera.

Tornando a concentraci sul prossimo avversario di De Feo e compagni, c’è da dire che i dirigenti degli smeraldini, una volta evidenziati i limiti di questo undici, sono intervenuti prontamente sul mercato degli svincolati ingaggiando i difensori Arboleda, si tratta di un ritorno, e l’ex Sudtirol Marco Baldan, diventato subito titolare nel cuore della difesa sarda. Da questa stagione, inoltre, l’Arzachena disputa gli incontri casalinghi nel suo stadio, il “Biagio Pirina” che è stato ristrutturato e può contenere 2.000 spettatori. Impianto che è dedicato alla memoria di un giovane calciatore biancoverde scomparso nel 1980, a causa di un ictus cerebrale, durante una partita a Perfugas.

L’unico precedente andato in scena al Porta Elisa risale allo scorso 7 aprile. Finì 2-2 con la doppietta di Jacopo Fanucchi che ribaltò momentaneamente il vantaggio ospite siglato da Nuvoli. Definitivo pareggio che venne realizzato dal subentrato Vano con un perentorio colpo di testa. Antonio Cardore, 8 presenze in Sardegna nella seconda parte del passato campionato, è l’unico ex di questo confronto.

Mauro Giorico, alla quinta stagione sulla panchina degli smeraldini, ha integrato i molti volti nuovi del suo organico nel collaudato 4-3-1-2, schema utilizzato nel campionato 2017-2018. La prima novità riguarda la scelta del portiere. Accantonato Marco Ruzittu, titolare nella passata stagione, a difendere i pali dei sardi sarà Roberto Pini, un classe 1997 arrivato con la formula del prestito dalla Viterbese. Sempre dal club laziale è stato prelevato il terzino destro, Riccardo Pandolfi mentre a sinistra si va verso la conferma del venezuelano Arboleda. Per quanto concerne i due marcatori, anche qui non paiono esserci tanti dubbi sul duo Baldan-La Rosa. Qualora Giorico volesse dare un turno di riposo al centrale classe 1988, l’Arzachena giocherà anche domenica, il più autorevole candidato a partire dall’inizio sarebbe l’esperto Moi.

A centrocampo, detto dell’indisponibilità di Nuvoli, davanti alla difesa giocherà Danilo Bonacquisti, match winner contro la Juventus B e bandiera del sodalizio sardo. Come interni di centrocampo spazio al dinamismo dei giovani Trillò e Taufer. Giorico ha reinventato nel ruolo di trequartista il regista Riccardo Casini. Sarà proprio il prodotto del settore giovanile del Bologna a battere tutti i calci piazzati dei sardi. In attacco la certezza è rappresentata dal “totem” Andrea Sanna, centravanti classe 1983 accanto a cui si muoverà la seconda punta Alessandro Gatto, 20 partite e 0 gol nella sua ultima esperienza con la maglia del Sudtirol.