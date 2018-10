A.S. Lucchese



Coppa Italia: Favarin ricorre ad un massiccio turnover

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:34

di michele masotti

0-0

Imolese: Zommers, Sereni, Bensaja, Checchi, Tissone, Valentini, Giannini, Zucchetti, Giovinco, Rinaldi e Mosti A disposizione: De Gori, Rossi, Sciacca, Belcastro, Lanini, Garattoni, Boccardi, Gargiulo, Carraro, Saber, Carini e Rossetti Allenatore: Alessio Dionisi

Lucchese (4-3-3): Aiolfi, Palumbo, De Vito, Palmese e Santovito; Cardore, Strechie e Bernardini; Zanini, Jovanovic e Isufaj A disposizione: Bacci, Castagna, Greselin, Sorrentino, Gabbia, Isola, Aufiero, Nieri e Muratore Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Niccolò Marini di Trieste (Assistenti Trasciatti e Camilli di Foligno)

In una giornata segnata dalla pesante penalizzazione, -11 e tanti ringraziamenti all’ormai famigerata gestione Grassini, la Lucchese prova a concentrarsi sul campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In quel di Imola, come da previsione, mister Favarin ricorre ad un ampio turnover e lascia in tribuna tanti titolari, tra cui Lombardo, Provenzano, De Feo, Falcone, Martinelli, Mauri e Favale, per far tirare loro il fiato in vista del tour de force che attenderà la Pantera nel mese di novembre. Spazio, dunque, ad un undici inedito. Lo schema è il solito 4-3-3: in porta si rivede l’eroe di Coppa Aiolfi, come terzini spazio a Santovito e Palumbo mentre la coppia di marcatori è formata da De Vito e Palmese. Le chiavi della manovra rossonera sono custodite da Strechie, desideroso di mettersi nuovamente in mostra e recuperare terreno nelle gerarchie di Favarin. Gara utile per due terzi del tridente offensivo, ossia Jovanovic e Zanini, per fare minutaggio e avvicinarsi alla condizione ottimale.

Completamente cambiata rispetto al pareggio in campionato contro la Vis Pesaro anche l’Imolese, ripescata ad inizio agosto e che si sta comportando egregiamente nel girone B.