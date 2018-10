A.S. Lucchese



Dinelli: "Moriconi non si è presentato e non ha avvisato né il presidente della commissione né gli altri componenti"

mercoledì, 3 ottobre 2018, 16:29

Il presidente della commissione Leonardo Dinelli, con una breve nota, ribadisce che Arnaldo Moriconi non si è presentato alla commissione e che non ha avvisato della sua assenza.

"Si è riunita ieri, nel tardo pomeriggio, la commissione consiliare speciale rapporti fra il comune di Lucca e A.S. Lucchese - spiefa Dinelli - . Dopo aver concordato con l'azionista di maggioranza della Lucchese, Arnaldo Moriconi, luogo, giorno e orario della commissione e dopo aver fatto inoltrare formale invito dagli uffici comunali lo stesso Moriconi non si è presentato in commissione senza nemmeno avere il garbo di avvisare né il presidente della commissione né gli altri componenti. E' con dispiacere e disappunto che la commissione, all'unanimità dei presenti, intende sottolineare che non è certo un buon modo, da parte della Società Lucchese, di iniziare una relazione che vorrebbe e potrebbe essere positiva per A.S. Lucchese, Amministrazione Comunale e la città.

Per correttezza e completezza di informazione il presidente della commissione intende rimarcare il fatto che non era stato avvisato, in alcun modo, da nessuno della società della Lucchese dell'assenza dell'azionista di maggioranza Arnaldo Moriconi" conclude.