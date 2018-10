A.S. Lucchese



Ecco i risultati del settore giovanile maschile e femminile della Lucchese

lunedì, 29 ottobre 2018, 18:44

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese Libertas. Fermi i campionati di Serie C femminile e degli Allievi e Giovanissimi Nazionali occhi puntati sulle altre formazioni. Bella vittoria per gli Esordienti Provinciali che hanno battuto per 3 a 1 l’Academy Porcari.

In rete Luis Taraj entrato all’inizio del secondo tempo, che con estrema freddezza ha spiazzato il portiere di casa. Gli altri gol portano la firma di Duccio Colzi e Francesco Poltri. Questi gli undici fatti scendere in campo da mister Maurizio Bonelli. Mugnaini, Mazzotta, Di Sessa, Calamai, Valloresi, Barbieri, Poltri, Ballini, Lazzeretti, Degl’Innocenti, Colzi. Successo anche per i Giovanissimi Professionisti B che hanno affrontato in casa l’Empoli. Il primo tempo si è concluso con la vittoria per 2 a 0 dei rossoneri, il secondo 0 a 0, mentre nel terzo la Lucchese ha perso per 1 a 0, ma ha comunque vinto per Fair Play. Larga vittoria anche per gli Allievi Provinciali che hanno strapazzato per 8 a 0 i Giovani Rossoneri, grazie alle doppiette di Lorenzoni e De Gaudio e alle reti di Campani, Angelini e Niccolò Cantini. Successo infine anche per i Giovanissimi Professionisti nel derby contro la Pistoiese vinto per 2 a 1 con i gol di Lorenzo Bartolini e Cavicchi. Mister Maurizio Gherardini aveva a disposizione Giuntini, Aiazzi, Limberti, Muratore, Innocenti, Tatini, Salvadori, D. Becucci, Cavicchi, T. Becucci, L. Bartolini, Limentra, Mencarelli, Batistini, Plaka, Haruscha, Brienza. Per le donne sabato è iniziato il campionato Juniores, purtroppo con una sconfitta per le rossonere in casa contro il Grifo Perugia per 1 a 5. Dopo un primo tempo equilibrato è arrivato un black out per le ragazze di mister Bruno. Il gol della bandiera arriva su autogol di Dalle Piagge. Queste le griocatrici scese in campo: Acciari, Bartelloni, V. Barsotti, Binazzi, Buratti, Ciari, Martini, Giorgetti, Marinai, Mariotti, Vergaro.

Hanno chiuso il quadro le Giovanissime, che hanno pareggiato a reti bianche contro il Prato. In questo caso mister Filippo Del Carlo ha potuto contare su Hourigan, Bianchi, Nicolai, Ghezzani, Moriconi (Roberti), Cadoni, Galo, Bartelloni, Binazzi.