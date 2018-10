A.S. Lucchese



Esordio amaro per la Berretti di mister Vannini

sabato, 6 ottobre 2018, 19:09

La formazione Berretti della Lucchese torna a casa con una sconfitta per 2 a 1 dal derby in trasferta contro la Carrarese. I ragazzi di mister Vannini iniziano subito bene e al 10’ passano in vantaggio. Punizione dalla trequarti di Sturba per la testa di Fazzi che non sbagli il bersaglio e mette il pallone alle spalle di Balestri. La Carrarese cerca subito di riportare il match in parità, mentre la Lucchese cerca di ripartire in contropiede. Al 40’ arriva il pareggio con Petriccioli che è bravo a sfruttare un batti e ribatti in area di rigore rossonera. Nella ripresa mister Vannini manda in campo forze fresche. I suoi ragazzi continuano a gestire la gara alla ricerca del gol, ma la sfortuna e la bravura del portiere marmifero dicono di no. A pochi minuti dalla fine arriva la beffa. Calcio d’angolo per la Carrarese, di testa ci arriva Vaira che non sbaglia e regala così la vittoria alla sua squadra. Una sconfitta che brucia per come è maturata. La Berretti tornerà di nuovo in campo sabato all’Acquedotto contro la Virtus Entella. Sempre che non ci sia qualche sorpresa dell’ultima ora sui liguri.

2 - 1

CARRARESE: Balestri, Maccabruni, Skehu, Manzo, Vaira, Ugolini, Lodovici, Fortunati, Fantini, Orlandi, Petriccioli. All. Ficagna.

LUCCHESE: Tonarelli, Simi (60’ Ferretti), Isola, Bachini, Della Morte, Menapace, Fazzi (80’ Del Carlo), Sturba (46’ Ferraro), Iardella, Guzzo (70’ Votino), Cipriani (46’ Fambrini). All. Vannini.

Arbitro: Celardo di Pontedera.

Marcatori: 10’ pt Fazzi, 40’ Petriccioli, 80’ Vaira.