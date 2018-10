A.S. Lucchese



Favarin mette in guardia i suoi dal Cuneo: “Ci aspetta una partita difficile”

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:05

di michele masotti

Il quinto impegno in campionato propone alla Lucchese il confronto casalingo contro il Cuneo, team che fino ad ora ha conquistato un solo punto nelle tre partite disputate. Sarà il primo scontro diretto in chiave salvezza per De Feo e compagni, più che mai decisi a ottenere il primo successo casalingo della stagione. Nella consueta conferenza stampa di presentazione, Giancarlo Favarin ha diffidato dal ritenere agevole il confronto con i piemontesi.

“Alla luce dei risultati di questo avvio di campionato, da una parte siamo contenti per le prove offerte dalla squadra ma allo tempo dobbiamo essere arrabbiati per i punti persi, specialmente contro Carrarese e Alessandria, per come si sono sviluppati i match.” –ha esordito il tecnico pisano- “La nostra è una formazione destinata a crescere, tenendo bene presente che siamo appena partiti con il macigno della futura penalizzazione. I ragazzi sanno che devono ancora migliorare tanto e devono essere pronti per una serie di impegni che hanno una pesante posta in palio a partire da quello contro il Cuneo. Fatta eccezione per Jovanovic, che lo staff medico sta cercando di recuperare almeno per la panchina, ho tutti a disposizione.”

Per quanto concerne lo schema tattico, Giancarlo Favarin dovrebbe proseguire sulla strada tracciata nei precedenti impegni casalinghi, soffermandosi anche sulla possibile coesistenza tra Strechie e Juan Mauri. “Proseguiremo con il solito modulo (4-3-3) per continuare a dare certezze alla squadra.” – conferma l’allenatore dei rossoneri- “Strechie e Mauri possono coesistere però ad oggi devono salire di condizione anche altri interpreti come De Feo, prezioso pure in fase di ripiegamento difensivo. Credetemi, non vedo l’ora di poter impiegare nuovamente Strechie, un giovane di qualità. Ad oggi se lo provassi come mezz’ala potrei metterlo in difficoltà dato che è alla sua prima esperienza tra i professionisti. Lo vedrei meglio in un centrocampo a due in un possibile 4-2-3-1.

Il condottiero della Pantera non vuole però sentire parlare di un calendario agevole. “L’obiettivo è quello di trarre il massimo dei punti in questo trittico, anche se non sarà un compito semplice: affronteremo formazioni che ci concederanno meno spazio rispetto, ad esempio, a Carrarese e Alessandria. Domenica affronteremo una compagine che ha le nostre stesse problematiche (vedi imminente penalizzazioni nda) ma che è stata in grado di disputare una bella partita in quel di Pisa dove avrebbe meritato di tornare almeno con un punto. Questi sono punti che valgono doppio.”

Focus finale su Isufaj e Madrigali, elementi che stanno vivendo due momenti opposti. “Isufaj sta raggiungendo la migliore condizione, come si è visto nell’ultima sfida.” – è il pensiero di Favarin- “Per ora Madrigali è in ritardo di condizione; alla luce del buon rendimento che stanno offrendo gli altri centrali, al momento è indietro nelle gerarchie.”