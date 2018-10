A.S. Lucchese



Favarin sprona i suoi in vista dell’Arzachena: “Domani sera ci attende una sfida difficile”

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:24

di michele masotti

Archiviata la delusione per il pareggio subito a recupero quasi scaduto in casa del Gozzano, Giancarlo Favarin guarda al match contro l’Arzachena, valido per il settimo turno di campionato, per rompere il tabù Porta Elisa, fino ad ora “inespugnato” dalla Lucchese. Per la Pantera si tratterà di un altro scontro diretto e prima della domenica di riposo, la partita contro la Virtus Entella è stata sospesa in attesa di capire in che serie giocheranno i liguri, che la truppa rossonera attende per tirare il fiato dopo un calendario fitto di impegni in questa fase iniziale della stagione.

“Possiamo attaccarci pure all’arbitro ma lunedì, specialmente nel secondo tempo, abbiamo creduto poco nella possibilità di chiudere il conto.” –è la lucida analisi del tecnico rossonero- “Era questa la sensazione che avevamo da fuori nonostante il Gozzano non abbia poi creato molte occasioni. Abbiamo bisogno di cambi e giocatori di personalità. Ringrazio la società per l’arrivo di Zanini, elemento che conosco bene visto che mi ha segnato contro con l’Akragas quando allenavo la Fidelis Andria.”

Passando a esaminare l’avversario di domani sera, calcio d’inizio alle 20.30, Giancarlo Favarin ha sottolineato le insidie che potranno nascondere i 90’ del Porta Elisa.

“Ci troveremo di fronte una compagine difficile da superare.” – commenta Favarin- “L’Arzachena sta risalendo la china e viene dal successo contro la Juventus Under 23. Gabbia, reduce dalla partita dell’Under 20, arriverà in mattinata. Domani giocherà dal primo minuto. In questo momento, per quanto espresso in campo, due-tre punti ci mancano.”

L’ultimo arrivato in casa rossonera, ossia Zanini, potrebbe già trovare una maglia da titolare, anche a causa del turno di squalifica che deve scontare Favale. “Matteo è pronto per scendere in campo dall’inizio.” - assicura il condottiero della Pantera- “Giulio stava facendo bene; mi dispiace della sua espulsione. Il direttore Obbedio si sta muovendo per prendere quel centrale difensivo che ci serve. Bisogno dire che la società e Moriconi sono poco attaccabili per quanto riguarda la volontà di rinforzare la squadra.”

Domani sera i rossonero saranno chiamati ad un miglioramento sotto il profilo psicologico, visto che contro Cuneo e Gozzano i secondi quarantacinque minuti hanno mostrato una Lucchese in calo, sintomo di una crescita che deve ancora completarsi. “L’aspetto mentale è quello che conta più di tutti” – ha dichiarato Favarin-“però, non per trovare una scusante, c’è da dire che abbiamo tanti giocatori acciaccati. Lombardo sta stringendo i denti, idem Martinelli e potrei continuare l’elenco. È naturale che in quel momento la squadra tenda ad abbassarsi. La sosta non poteva arrivare in un momento migliore in vista del tour de force che ci attenderà a novembre. C’è l’idea di rilanciare Strechie, che sta scalpitando allenandosi a mille. Sebbene sia stato fuori nelle ultime uscite, la sua intensità negli allenamenti è alta. Probabilmente anche De Feo domani sera partirà dal primo minuto.”

Annotazione finale sulla Coppa Italia: la dirigenza rossonera ha chiesto l’inversione di campo per il match del 31 ottobre, originariamente previsto al Porta Elisa, contro l’Imolese.