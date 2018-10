A.S. Lucchese



Finali trofeo Settembre Lucchese: la società ribadisce la necessità di non arrecare danni al manto erboso del Porta Elisa

martedì, 2 ottobre 2018, 22:30

Tutto era stato predisposto dagli organizzatori del torneo tradizionale Settembre Lucchese e proprio questa sera si sarebbero dovute svolgere le finali al Porta Elisa come avvenuto anche negli altri anni. Senonché, nella tarda mattinata la società rossonera ha fatto sapere agli organizzatori della manifestazione che era impossibile ospitare le quattro finali per non arrecare danno ad un manto erboso già sottoposto a 'carichi' piuttosto pesanti negli ultimi mesi. Gli organizzatori della manifestazione non l'hanno presa bene e hanno pubblicato sul loro sito Internet una foto con cui si documentava l'allenamento odierno dei rossoneri alla corte di Favarin proprio sul campo negato alle giovanili del torneo.

Comprensibile la protesta di queste ultime che hanno dovuto rimediare all'ultimo momento un campo per disputare le finali.

La Lucchese, in serata, ha diramato il seguente comunicato:

La società A.S. Lucchese Libertas tiene a precisare quanto avvenuto in queste ultime ore con l'organizzazione del Settembre Lucchese. Date le avverse condizioni climatiche degli ultimi giorni e l'imminente sfida di domenica che vedrà i rossoneri affrontare il Cuneo al Porta Elisa la società, dopo aver interpellato agronomi specializzati, ha deciso di non peggiorare le condizioni del terreno di gioco che inevitabilmente sarebbe stato danneggiato dalle quattro finali del torneo. La pubblicazione della foto apparsa oggi su alcuni quotidiani on line raffigurante la prima squadra di Mister Favarin impegnata nell'allenamento quotidiano appare soltanto come una sterile polemica, poiché il carico sul terreno di una singola seduta di allenamento non è paragonabile alla disputa di quattro partite, come invece era in calendario per il Settembre Lucchese. Già domattina, gli agronomi di fiducia della società saranno di nuovo a lavoro per migliorare ulteriormente la tenuta del manto erboso. L'incomprensione con gli organizzatori del torneo è stata solo una spiacevole conseguenza di cui la società si rammarica.

Nella foto: la seduta odierna della Lucchese Libertas 1905 al Porta Elisa