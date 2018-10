Giovanissimi regionali, i rossoneri superano la Sampdoria

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 10 ottobre 2018, 22:34

Alessandra Giorgetti è uno dei punti fermi della Libertas Femminile. Centrocampista pisana classe 1999 frequenta l’istituto alberghiero. Grinta e voglia di far bene dando sempre il massimo sono le sue caratteristiche principali

domenica, 7 ottobre 2018, 17:16

Giancarlo Favarin ha riconosciuto, con un’onestà intellettuale davvero rara nel mondo del calcio, i meriti della formazione di Scazzola. Non gli è andato giù però il modo con cui gli elementi chiamati in causa hanno disputato la mezz’ora di gara loro concessa

domenica, 7 ottobre 2018, 14:36

Se il pareggio alla vigilia non era di certo il risultato più appetitoso, era di fatto uno scontro diretto per la salvezza alla luce della futura penalizzazione, al triplice fischio finale la Pantera può tutto sommato accontentarsi del punto visto che sono stati gli ospiti ad avere le occasioni migliori...

sabato, 6 ottobre 2018, 19:09

La formazione Berretti della Lucchese torna a casa con una sconfitta per 2 a 1 dal derby in trasferta contro la Carrarese

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:05

Il quinto impegno in campionato propone alla Lucchese il confronto casalingo contro il Cuneo, team che fino ad ora ha conquistato un solo punto nelle tre partite disputate. Sarà il primo scontro diretto in chiave salvezza per De Feo e compagni, più che mai decisi a ottenere il primo successo...

giovedì, 4 ottobre 2018, 17:21

Uscita rinfrancata e con maggiori certezze dal trittico di partite, contro avversarie di livello, della scorsa settimana, la Lucchese si accinge ad affrontare il primo scontro diretto in chiave salvezza, calcio d’inizio alle ore 14:30 domenica al Porta Elisa, contro il Cuneo