Imolese - Lucchese: in vendita i biglietti per la sfida di Coppa

domenica, 28 ottobre 2018, 21:47

Sala stampa del Porta Elisa particolarmente affollata nel post partita di Lucchese-Juventus B che ha regalato la terza vittoria stagionale alla Pantera. Il primo a presentarsi davanti ai giornalisti è Mauro Zironelli, tecnico dei bianconeri piemontesi

domenica, 28 ottobre 2018, 17:04

Seconda vittoria consecutiva interna per la Lucchese, capace di superare per 3-2 una Juventus U23 che aveva iniziato a prendere le misura alla C. Patimento finale a parte, i tre punti odierni sono meritati per la banda di Giancarlo Favarin

sabato, 27 ottobre 2018, 19:19

Sconfitta interna per la Berretti della Lucchese, che esce battuta dal match dell’Acquedotto contro l’Arezzo per 3 a 0. I rossoneri di mister Marco Vannini giocano una buona gara, ma non basta

sabato, 27 ottobre 2018, 00:01

La prima formazione del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese che scenderà in campo sarà la Berretti di mister Marco Vannini, che affronterà sabato pomeriggio alle 15 all’Acquedotto l’Arezzo

venerdì, 26 ottobre 2018, 13:54

Nel mezzo dell’ennesima settimana infuocata per quanto riguarda il format della Serie B a 19, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di Pro Vercelli e Novara desiderose di portare nuovamente a 22 il numero di compagini partecipanti, toccando direttamente anche il girone A della C, la Lucchese sta...

venerdì, 26 ottobre 2018, 08:58

Il tecnico dei rossoneri ha rilasciato all'Ufficio Stampa della As Lucchese Libertas alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica, che riportiamo di seguito per stampa e tifosi