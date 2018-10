A.S. Lucchese



Inizia il campionato della prima squadra e dalla formazione Giovanissime della Libertas Femminile Lucchese

venerdì, 12 ottobre 2018, 15:43

Prendono il via il campionato di Serie C Nazionale e quello delle Giovanissime regionali. La prima squadra allenata da Elena Bruno giocherà domenica alle 14,30 allo stadio Porta Elisa contro il San Marino Academy. Gara interna anche per le Giovanissime di Filippo Del Carlo che riceveranno alle 11,30 la visita dell’Empoli. Ancora fermo il campionato delle Juniores che prenderà il via sabato 27 con le rossonere in casa contro il Grifo Perugia. Giocheranno invece domenica alle 9,30 a Badia Pozzeveri le piccole dei Primi Calci che sono state inserite nel grappumento a quattro squadre di calcio a cinque con Accademi Tau, San Filippo e Luccasette.

“Siamo molto contenti – ha spiegato il direttore generale Elena Bruno – che finalmente prendano il via anche i nostri campionati. Abbiamo svolto una buona preparazione e abbiamo giocato anche dei test importanti dove si sono viste buone cose. Il nostro è un progetto a lungo termine, perché vogliamo costruire qualcosa di duraturo nel mondo del calcio femminile lucchese e non solo. Anche quest’anno abbiamo tante ragazze che si sono avvicinate al nostro mondo e questo ci riempie d’orgoglio perché il nostro lavoro e la nostra dedizione vengono ripagati giorno dopo giorno. Tornano alle gare di domenica saranno due match molto importanti la nostra prima di campionato tutte e due entrambe in casa. Ci auguriamo che ci sia una buona cornice di pubblico pronto a sostenerci”.