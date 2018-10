A.S. Lucchese



Pareggio beffa a Gozzano: rossoneri raggiunti al 95' su rigore

lunedì, 15 ottobre 2018, 18:38

di michele masotti

Gozzano (3-5-2): Gilli, Bini, Emiliano e Gigli (79’ Tumminelli); Tordini (63’ Rolfini), Graziano, Palazzolo (63’ Evans), Sampietro (37’ Grossi) e Rolando; Libertazzi e Messias A disposizione: Casadei, Manè, Romeo, Acunzo, Bruzzanti, Gemelli, Rizzo e Secondo Allenatore: Antonio Soda

Lucchese (4-3-1-2): Falcone, Lombardo, Martinelli, De Vito e Favale; Greselin, Mauri e Provenzano; Castagna (61’ Cardore); Sorrentino (61’ Isufaj) e Bertolussi A disposizione: Aiolfi, Palumbo, Bernardini, Santovito, Jovanovic, Palmese, Strechie, De Feo e Bacci Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Assistenti Buonocore di Marsala e Pascali di Bologna)

Marcatore: 6’ Sorrentino e 95’ Rolando su rigore

Note: Espulso al 87’ Favale per doppia ammonizione. Ammoniti Provenzano e Gigli. Calcio d’angolo 7-1. Recupero 2’ e 5’

A pochi metri dalla linea del traguardo sfuma la seconda vittoria in campionato della Lucchese, riagguantata nel quinto dei cinque minuti di recupero dal rigore di Rolando. Peccato davvero per i rossoneri, autori di una gara accorta al cospetto di un Gozzano tanto volenteroso ma poco pericoloso in avanti, fatta eccezione per il carioca Messias. Un punto dal sapore beffardo proprio come quello ottenuto, ma in quel caso la prestazione della Pantera era stata di un livello superiore, contro la capolista Carrarese. Anche nella partita odierna si è sentita la mancanza di quelli elementi di esperienza, specialmente in difesa, che servono per tenere salda la “barca” rossonera nelle acque tempestose del finale di match. Dovranno necessariamente quelle ingenuità, vedi le tante punizione laterali concessi soprattutto nella ripresa, che vengono puntualmente fatte pagare a caro prezzo dagli avversari. A tutto ciò va aggiunto un metro di arbitraggio particolarmente casalingo.

Giancarlo Favarin sorprende tutti lanciando dal primo minuto Castagna, schierato alle spalle del tandem d’attacco Bortolussi-Sorrentino, lo stesso che determinò il blitz di Pistoia. Nel 4-3-1-2 rossonero Mauri vince ancora una volta il ballottaggio con Strechie mentre in difesa, out Gabbia per impegni con l’under 20, vara un pacchetto arretrato con i medesimi interpreti della sfida di domenica scorsa contro il Cuneo. Il Gozzano, dal canto suo, deve rialzarsi dopo le tre sconfitte consecutive collezionate casalinghe.

Mister Soda per puntellare la sua panchina si affida ad un 3-5-2 e schiera in campo contemporaneamente Messias, Libertazzi, Rolando e Palazzolo, ossia tutti i giocatori con le più spiccate doti offensive della rosa piemontese. Avvicendamento tra pali: al posto del più esperto Casadei dentro il classe 1997 Gilli, il numero uno della storica promozione tra i professionisti. Tra i padroni di casa sono indisponibili per infortunio Carletti, Petris e Guitto.

Rossoblù piemontesi aggressivi sin dal calcio di inizio. Al 2’ Messias testa i riflessi di Falcone con una punizione laterale. Passano quattro giri di orologio e, sempre da un calcio piazzato, la Lucchese trova il punto del vantaggio. Gran parte del merito va a Lombardo, bravo a vedere il cattivo posizionamento di Gilli, che tira dalla lunga distanza. Il numero uno locale respinge, forse con la palla che aveva già varcato la linea di porta, in qualche modo ma nulla può sul tap-in di Lorenzo Sorrentino. Da stabilire, comunque, la paternità della rete. L’attaccante romano sfiora la doppietta al minuto numero diciassette con un diagonale termina di poco a lato. Match spezzettato con i giocatori di Soda particolarmente nervosi e che cercano di dirottare i rossoneri sul piano della gazzarra.

Ottima la fase di palleggio della Pantera che irretisce i locali nello scorcio finale della prima frazione. Messias, prima punta brasiliana che si abbassa quasi sulla linea dei centrocampisti per ricevere la sfera, mette in difficoltà sulla sinistra Favale che deve ricorrere alle maniere forti per fermarlo. Giallo per il laterale di proprietà del Pisa.

Ripresa che si apre senza ulteriori cambi e con il Gozzano pericoloso con un colpo di testa di Messias che non sfrutta a dovere il traversone di Rolando. La squadra di Soda dilapida una colossale palla gol: punizione dalla sinistra ben battuta da Grossi per la testa di Graziano che, è il caso di dirlo, grazia Falcone. Favarin prova a prendere le misure ai locali, inserendo Isufaj e Cardore in luogo di Sorrentino e Castagna. Pantera sempre disposta con un 4-3-1-2: tocca a Provenzano agire da rifinitore.

Al 81’ Falcone è attento nell’alzare sopra la traversa una velenosa punizione del solito Messias. A tre minuti dalla fine Lucchese che rimane in 10 per il doppio giallo di Favale. Decisamente esagerata la seconda ammonizione inflitta al giovane terzino sinistro della Pantera. La superiorità numerica dà nuova linfa al forcing locale che trova i suoi frutti al 95’. Marotta concede un rigore al Gozzano per l’atterramento subito da Rolando da parte di Mauri. Lo stesso fantasista piemontese spiazza Falcone e regala il primo punto casalingo ai suoi. Tanto rammarico in casa rossonera per una vittoria sfumata proprio ai titoli di coda.

I ragazzi di Favarin salgono, in attesa, purtroppo, della penalizzazione, a quota sette punti al settimo posto della classifica, in coabitazione con Juventus Under 23 e Pontedera (atteso in serata dal posticipo Arezzo). Non ci sarà tempo per recriminare sul pari odierno poiché giovedì sera sarà di nuovo campionato. Al Porta Elisa arriverà l’Arzachena, compagine in netta crescita: per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi proprio ai bianconeri di Torino, sconfitti nell’ultimo turno.