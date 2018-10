A.S. Lucchese



Juventus Under 23, anomalo esperimento per il calcio italiano

venerdì, 26 ottobre 2018, 13:54

di michele masotti

Nel mezzo dell’ennesima settimana infuocata per quanto riguarda il format della Serie B a 19, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi di Pro Vercelli e Novara desiderose di portare nuovamente a 22 il numero di compagini partecipanti, toccando direttamente anche il girone A della C, la Lucchese sta ultimando la preparazione all’inedita sfida contro la Juventus B o Juventus Under 23. Scegliete la dicitura che più si addice. La seconda squadra del club bianconero è il prodotto di una decisione, presa di punto in bianco ad inizio agosto, dagli ormai ex vertici della Figc di istituire questo tipo di squadra, prendendo spunto di quanto avviene in Spagna, per favorire la crescita dei giovani e abituarli al calcio professionistico.

Squadre B viste come panacea di tutti i mali, quelli relativi al rettangolo verde, almeno per la Federcalcio. Peccato che a questa iniziativa abbia soltanto aderito la Juventus, mentre le altre big del pallone italico hanno preferito saltare un turno. Inoltre, volendo fare un raffronto con il decantato modello spagnolo, la Juventus B a differenza dei pari livello del Barcellona ha nella sua rosa quattro elementi che hanno più di 24 anni (il portiere Nocchi, gli esperti difensori Alcibiade e Del Prete e il centrocampista Emmanuello nda). Il più vecchio della rosa dei catalani, invece, è un 1996 che non vede quasi mai il campo dato che è il secondo portiere. Non sarebbe stato meglio, piuttosto, inserire qualche classe 2000 anziché farli disputare un altro campionato di Primavera? In un percorso di crescita, se l’obiettivo del club è questo, di un calciatore che si affaccia al calcio professionistico è maggiormente salutare qualche sconfitta in più ma giocare anziché fare panchina in luogo di qualche elemento di categoria. Altrimenti viene decisamente meno il senso di una seconda squadra.

Il match tra Lucchese e Juventus B non potrà essere annoverato nelle statistiche riguardanti le sfide, disputatesi tutte in A, tra la Pantera e la vecchia signora. I precedenti del Porta Elisa parlano di una vittoria di marca rossonera (2-1 del 7 novembre 1948 doppietta di Carello per i rossoneri e punto della bandiera siglato da Parola nda), quattro pareggi e due successi di “madama”. Dopo una partenza negativa, eliminazione dal gironcino di Coppa Italia e due k.o. di fila in campionato, la Juventus Under 23 ha iniziato ad ottenere una serie di buoni risultati, specialmente tra le mura amiche. Degli 11 punti ottenuti dai bianconeri, una delle poche compagini ad aver disputati tutti gli otto incontri previsti, soltanto uno è arrivato nelle gare in trasferta. Questo non vuol dire, ovviamente, che l’impegno per la Pantera sia dei più agevoli. Anzi, sarebbe un errore considerare la Juventus U23 un team di “sbarbatelli” che si affaccia per la prima volta al calcio professionistico. Oltre ai quattro sopracitati over 25, Zironelli può contare su tanti elementi tra cui Coccolo, Bunino, l’ex Livorno Morelli, Bunino e il brasiliano Pereira che vantano esperienze tra i “grandi”.

Per guidare la propria seconda squadra, il club del presidente Andrea Agnelli ha puntato su Mauro Zironelli, tecnico che nelle ultime due stagioni ha fatto davvero bene a Mestre. Zironelli, in realtà, era stato disegnato come allenatore del Bari prima del fallimento della società pugliese, ripartita, poi, sotto la spinta di De Laurentiis. Il mister di Thiene è solito schierare i suoi con un 3-4-1-2 e ha un rosa con molta qualità dal centrocampo in su ma con qualche pecca in difesa. Sono stati 11 le reti fino ad ora incassate a fronte delle 13 realizzate. Pronosticare quale formazione manderà in campo domenica, calcio d’inizio alle 16.30, Zironelli è un esercizio piuttosto difficile.

Tra i pali alla luce delle rivedibili ultime prestazioni di Del Favero, potrebbe scoccare l’ora di Nocchi. La difesa, priva degli infortunati Alcibiade e Parodi, sarà l’unico reparto che non conoscerà modifiche rispetto al 2-2 contro il Siena di sette giorni fa. L’ex Perugia Del Prete guiderà una retroguardia completata dallo svedese Andersson e Coccolo, 13 presenze nel Prato nella passata stagione.

Come esterno sinistro agirà Pietro Beruatto mentre sulla corsia opposta Zanimacchia, di proprietà Genoa, è in vantaggio nel ballottaggio con Di Pardo. La cerniera mediana sarà formata dal tedesco ex Werder Brema Idrissa Toure e da Simone Emmanuello. Solo panchina per il cipriota Kastanos, diverse partite in A con il Pescara e uno dei bianconeri più deludenti. Il trequartista di Zironelli sarà il brasiliano classe 1998 Matheus Pereira, migliore marcatore dei suoi con 5 centri. Attenzione alle qualità balistiche dalla distanza del talento carioca, tornato a Torino dopo aver trovato poco spazio a Bordeaux. In attacco spazio a Cristian Bunino, cresciuto nel settore giovanile bianconero ma prelevato in prestito dal Pescara, attorno al quale agirà da seconda punta Stephy Mavididi, preso in estate dall’Arsenal, militava nelle riserve dei gunners, per due milioni.

Lucchese-Juventus U23 sarà arbitrata da Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato da Massimiliano Magri di Imperia e Marco Ceolin di Treviso.