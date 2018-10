A.S. Lucchese



La felicità a tinte rossonero di Favarin: “Grande prova dei miei ragazzi: sembrava una partita di Serie B”

domenica, 28 ottobre 2018, 21:47

Sala stampa del Porta Elisa particolarmente affollata nel post partita di Lucchese-Juventus B che ha regalato la terza vittoria stagionale alla Pantera. Il primo a presentarsi davanti ai giornalisti è Mauro Zironelli, tecnico dei bianconeri piemontesi.

“Abbiamo fatto una buona parte, pagando delle gravi ingenuità come nell’occasione del primo gol e del rigore subito ad inizio ripresa.” – è il pensiero di Zironelli- “L’obiettivo stagionale? Oltre al percorso di crescita dei ragazzi, vogliamo vincere più partite possibile; è stata una partita aperta ad “dettato dalla mancanza di esperienza.”

Sulla formazione schierata il tecnico veneto ha giustificato così l’assenza di Alcibiade, uno dei perni della difesa ospite. “Alcibiade era infortunato e per questo non ha giocato.” – è la spiegazione dell’ex allenatore del Mestre- “La Lucchese si è confermata una squadra in forma però nell’ultima mezzora ho visto i miei ragazzi mettere alle corde i padroni di casa. Le occasioni sciupate da Di Pardo, Muratore e Olivieri gridano vendetta. C’è rammarico perché nonostante gli errori nostri eravamo quasi riusciti a rimetterla in piedi.”

Giancarlo Favarin, invece, è il ritratto della gioia. La striscia di risultati utili della Pantera si allunga a sette, i progressi sul piano del gioco mostrati contro l’Arzachena sono stati amplificati nel confronto contro la Juventus U23.

“Era difficile poter vincere contro una squadra con un grande tasso davanti, il più alto del girone, se non avessimo mantenuto questo ritmo per tutto il match.”- ha dichiarato il tecnico pisano- “Per certi versi sembrava, alla luce della velocità, ritmo e impegno, una gara di Serie B. Abbiamo trovato un certo equilibrio con il 4-3-3 anche grazie al lavoro di sacrificio che compiono gli attaccanti. C’è anche la qualità dei singoli a fare la differenza. La posizione di De Feo ha messo in difficoltà la difesa della Juventus: non è giusto, in serata, come queste, stilare una classifica di merito tra i ragazzi che sono scesi in campo.”

In una serata piena di luci, le ombre hanno le sembianze di qualche errore in fase di disimpegno. Per Favarin, oltre a ciò, c’è un fattore mentale. “In certe occasioni abbiamo esagerato nell’uscire troppo alti e, in virtù dell’esperienza maturata a Gozzano, ci è venuto il gomito del tennista.” – ha ammesso il condottiero della Pantera- “Gabbia è un giocatore importante, con grande personalità nonostante sia solamente un classe 1999. Vietato pensare al derby con il Pisa, dato che prima abbiamo l’impegno in Coppa Italia a Imola e poi la trasferta a Piacenza contro la Pro. Ogni gara è un’occasione utile per migliorare la nostra graduatoria.”

L’ultimo a presentarsi davanti ai microfoni è Gianmarco De Feo, l’mvp della serata del Porta Elisa.

“Godiamoci la serata però da domani dobbiamo cominciare all’impegno di Coppa Italia, competizione che può regalare un trofeo e altre prospettive.” – è il parere del classe 1994- “Come sto? Penso di essere al 70%. So che posso ancora fare di più. Mi piace svariare su tutto il fronte di attacco con compagni di reparto.”

Michele Masotti

Foto di Antonio Clerici