A.S. Lucchese



La gioia di Favarin: “Stupenda prova dei miei ragazzi. Questa Lucchese può solo migliorare”

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:49

di michele masotti

L’euforia regna sovrana, ovviamente in casa Lucchese, per il post partita della larga vittoria contro l’Arzachena. Particolarmente bella e significativa l’abbraccio che si sono tributati i rossoneri e la Curva Ovest, come sempre al fianco della Pantera. Aspetto evidenziato dall’amministratore unico Carlo, tornato davanti ai microfoni dopo diverso tempo, che non risparmia una stoccata al mondo imprenditoriale lucchese.

“Abbiamo fatto un’ottima partita: tutti hanno fornito il loro contributo.” – ha affermato Bini- “Devo ringraziare in questo momento la Curva Ovest perché sono stati fantastici. Hanno come al solito incoraggiato i ragazzi dal primo minuto. Si meritano un altro colpo di occhio e, forse, un’altra città (riferimento al mondo imprenditoriale nda). Per quanto concerne la società non abbiamo da temere nulla. Trattive per la vendita del club? Ci sono alcuni soggetti che la vorrebbero però regalata. Assieme al patron Moriconi abbiamo pagati gli stipendi. Ricordo che i problemi sono stati creati dalla “banda Bassotti” e non dall’attuale dirigenza.”

Anche Giancarlo Favarin è giustamente orgoglioso e soddisfatto della prestazione fornita dalla sua squadra. “Sono contento perché tre giorni siamo stati penalizzati in maniera ignobile contro il Gozzano.” – è il pensiero del tecnico rossonero- “Questo ci è servito per accendere la miccia della motivazione per disputare un grande match contro un’Arzachena che pochi giorni fa aveva sconfitto la Lucchese. Tutti i reparti hanno disputato una grande prestazione, facendo le cose giuste nel momento opportuno; i ragazzi si sono divertiti a giocare. I pareggi con Cuneo e Gozzano ci avevano creato un poco di disagio.”

Favarin ha speso parole dense di fiducia per il suo gruppo. “Senza la penalità penso che questa formazione possa stare tre le prime 5-6 posizioni.” – ha dichiarato il condottiero della Pantera- “Questa è una Lucchese che può solo migliorare. Jovanovic deve recuperare la migliore condizione, Strechie è un giocatore fondamentale. I punti persi per strada sono dipesi da un atteggiamento errato da parte nostra. La scelta di Santovito? Riccardo lavora bene durante la settimana: Zanini deve ancora trovare la condizione ideale. Ci attende un tour de force.”

Un altro dato che può fare sorridere il mister pisano è quello relativo ai rossoneri andati a segno: con la rete di Provenzano sono saliti a quota sette. “Tutti lavorano per fare gol; ovviamente più soluzioni offensive è meglio.”- è il concetto di Favarin- “Ci sono elementi come Provezano e Lombardo che hanno doti balistiche. Bortolussi ha iniziato alla grande il campionato e ci dà l’opportunità di sfruttare più soluzioni. Nella pausa, oltre a fare un richiamo fisico, lavoreremo per mettere nelle condizioni ideali Zanini e per cercare di migliorare la coesistenza tra Mauri e Strechie.”

In chiusura parola a Alessandro Provenzano. “è stata una vittoria fondamentale per restituirci l’entusiasmo che era scomparso dopo il pari di Gozzano.” – è l’incipit del centrocampista ex Tuttocuoio- “Con il mister stiamo cercando di trovare la mia posizione per dare il contributo migliore alla squadra. Come c’era mancato lunedì? Sicuramente le condizioni del sintetico di Vercelli non ci hanno agevolato. Questo era uno scontro salvezza che andava oltre i tre punti. I tifosi ci stanno dando una grossa mano: una maggiore presenza allo stadio dipenderà anche dai nostri futuri risultati.”