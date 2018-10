A.S. Lucchese



L’analisi sincera di Favarin: “Abbiamo fatto due passi indietro: il Cuneo avrebbe meritato di vincere”

domenica, 7 ottobre 2018, 17:16

di michele masotti

“Di positivo c’è il fatto che non abbiamo perso.” – ha esordito il condottiero della Pantera- “Abbiamo fatto due passi indietro: uno dal punto di vista tecnica e l’altro da quello caratteriale. La squadra ha dato l’impressione di voler gestire il vantaggio, arrivato dopo 10’, ma non è l’atteggiamento giusto. In questa categoria sono aspetti che vengono pagati.”

Giancarlo Favarin ha riconosciuto, con un’onestà intellettuale davvero rara nel mondo del calcio, i meriti della formazione di Scazzola. “Il Cuneo ha diversi giovani interessanti, avrebbe meritato di vincere e non merita assolutamente la classifica che ha.” – ha riconosciuto il tecnico rossonero- “Sinceramente non mi spiego ancora la nostra gara: già i segnali preoccupanti nel primo tempo avrebbero dovuto una scossa.”

Non è andato giù a Favarin il modo con cui gli elementi chiamati in causa hanno disputato la mezz’ora di gara loro concessa. “I giocatori subentrati non sono entrati in campo con la testa giusta: a fine partita ho parlato con loro dicendoli che devono cambiare registro perché siamo a Lucca, non una piazza qualsiasi, e dobbiamo fare tantissimi punti per salvarci. Facile giocare alla morte contro Siena o Carrarese: sono queste le partite complicate che bisogna vincere ad ogni costo.”

Sulla stessa linea d’onda del proprio allenatore è il parere di Gianmarco De Feo. Il gol del classe 1994 è stato un connubio di classe e astuzia.

“Il Cuneo ci ha messo in difficoltà, mantenendo un atteggiamento più propositivo del previsto.” – ha dichiarato De Feo- “Paradossalmente abbiamo reagito male alla rete del nostro vantaggio. Già da lunedì prossimo proveremo a riscattarci in quel di Gozzano. Non è stata la nostra miglior partita della stagione: non passiamo pretendere di alzare solo l’asticella contro le big del campionato. Guardando il lato positivo, abbiamo tenuto dietro il Cuneo al netto della futura penalizzazione. Il gol, che sognavo da quando sono arrivato, è stato per me una liberazione. In questo genere di partite, decise da degli episodio, spesso è la giocata di classe a fare la differenza. A livello fisico ho constatato di essere ancora indietro; soltanto con il lavoro a breve potrò essere al top della condizione.”

Foto di Antonio Clerici