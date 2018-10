A.S. Lucchese



Lucchese, Moriconi e Bini convocati lunedì in commissione

martedì, 23 ottobre 2018, 15:37

di eliseo biancalana

Sarà la volta buona? Il presidente della commissione consiliare speciale per i rapporti fra il comune di Lucca e la Lucchese, Leonardo Dinelli (PD), ha convocato per lunedì 29 ottobre una nuova seduta, con all'ordine del giorno l'incontro con i rappresentanti della società di calcio, l'amministratore unico Carlo Bini e il proprietario Arnaldo Moriconi. È la seconda volta che la Lucchese viene convocata in commissione, ma la prima volta non andò bene.

I vertici della Lucchese furono infatti convocati già il 2 ottobre scorso. Ma in quella data non si presentò nessun rappresentante della società, e questo provocò delle polemiche. La Lucchese si giustificò affermando che Moriconi aveva "anticipatamente avvertito della sua assenza, dovuta ad impegni imminenti ed imprescindibili". Ma Dinelli replicò sostenendo "che non era stato avvisato, in alcun modo, da nessuno della società della Lucchese dell'assenza dell'azionista di maggioranza". In seguito ci sono stati dei contatti tra il presidente della commissione e i vertici della società, ma nessun incontro, né dentro il comune, né fuori.

Adesso la commissione ci riprova. Dopo diversi tentativi di trovare una data condivisa, Dinelli ha convocato di sua iniziativa la nuova seduta, chiedendo esplicitamente la presenza di Moriconi e di Bini. "L'amministrazione vuole creare le condizioni per fare un percorso trasparente e condiviso" ha spiegato il presidente della commissione.