A.S. Lucchese



Matteo Zanini vestirà la maglia rossonera

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:00

di michele masotti

Ad anticipare la consueta conferenza stampa pre partita da parte di Favarin, c’è stata la presentazione di un nuovo calciatore della Lucchese. Si tratta dell’esterno, con il vizio del gol, Matteo Zanini, classe 1994 che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze e tre reti con il Catanzaro. Si tratta di un vero e proprio innesto di qualità quello operato dal direttore sportivo Antonio Obbedio. Il nome di Zanini, infatti, era finito sul taccuino di altri club di Serie C tra cui anche il Pisa. L’arrivo del giocatore di Lodi permetterà a Favarin di ampliare le rotazioni della propria rosa e di poter contare su un elemento duttile, in grado di giocare anche come mezz’ala.

“In realtà con il direttore c’era feeling già dopo i primi giorni successivi la fine del mercato.” – ha esordito Zanini- “L’ho sentito ieri sera e oggi sono venuto a Lucca per firmare. Perché sono rimasto svincolato? Un 94’ nel calcio di oggi è considerato vecchio… Al sud si vive il calcio in maniera più passionale mentre al nord le formazioni hanno dalla loro un maggior tasso tecnico.”

Matteo Zanini ha spiegato il perché della sua esplosione, a livello realizzativo, che ha palesato nelle ultime stagioni. “Nasco come terzino” – ha dichiarato il calciatore che ha vestito le maglie di Akragas, Cosenza, Messina e Pavia- “ma grazie ad un’intuizione di Raffaele Di Napoli, mio tecnico a Messina, ho potuto giocare sia come ala che come mezz’ala. Nelle ultime due stagioni, tra campionato e Coppa Italia, ho segnato 16 gol. Sono pronto per scendere in campo già domani sera, se il mister lo riterrà opportuno. Direi una bugia se dicessi di essere al 100 per cento ma credo di poter offrire un buon contributo alla causa. Nei mesi in cui ero senza contratto ho potuto allenarmi, grazie ad una deroga del Catanzaro, con il club calabrese fino a settembre. Una volta tornata a Pavia ho proseguito in maniera individuale.”

Assieme a Zanini era presente Antonio Obbedio. Il direttore sportivo della Pantera non ha nascoto la sua soddisfazione per l’acquisto messo a segno in meno di 24 ore.

“Matteo è un giocatore forte e duttile nel pieno della sua carriera.” – è il parere di Obbedio- “Già nelle scorse stagioni avevo provato a portarlo qui a Lucca. Inoltre è un ragazzo serio che viene dalla scuola del Milan ed è stato ex compagno di De Feo ai tempi della Primavera rossonera.”

La Lucchese, come confermato per bocca del suo stesso ds, resta alla ricerca di un difensore centrale di esperienza. “Stiamo lavorando anche per ingaggiare un centrale difensivo di esperienza: la società non ha fatto preclusioni.” – ha riconosciuto Obbedio- “Il problema è trovare un calciatore integro fisicamente, ben allenato e motivato. Siccome siamo a due mesi dal mercato di gennaio, non mi pare il caso di inserire elementi che hanno bisogno di essere aspettati. Colgo l’occasione per rivolgere un saluto a Gabriele Perico e gli auguro che la situazione di suo padre Eugenio possa risolversi nel migliore dei modi. Ci avrebbe fatto compiere un salto di qualità anche sul profilo morale.”

Il nome nuovo per la retroguardia rossonero potrebbe essere quello di Leonardo Blanchard, marcatore che conta esperienze in B con Brescia, Carpi e in A con il Frosinone, con cui segnò uno storico gol contro la Juventus a Torino. Nella scorsa stagione il difensore toscano ha difeso i colori dell’Alessandria.