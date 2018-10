A.S. Lucchese



Maxi-stangata per la Lucchese: 11 punti di penalizzazione e ultimo posto

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:10

di michele masotti

Maxi stangata per la Lucchese. Ecco cosa ha provocato un mese di gestione (giugno-luglio) targata Lucchesi-Grassini-Peruzzi che si era ripromessa di riportare in B la società.



Arrivata in mattinata la decisione da parte del Tribunale Federale Nazionale che ha deciso di penalizzare di ben 11 punti la squadra rossonera per ripetute violazioni e per mancati pagamenti e che ha rischiato di far scomparire la Lucchese per la terza volta nel giro di 10 anni.



Adesso questa stangata rischia di compromettere quanto di egregio stanno facendo i ragazzi di mister Favarin in campo. Da oggi la pantera scende infatti all'ultimo posto con soli due punti in coabitazione con l'Albissola. Sempre nel girone A penalizzati Arzachena (con 1 punto), Cuneo (con 3) e Pro Piacenza (con 1).



La società lucchese ha già dichiarato di voler fare ricorso per far calare la sanzione ritenuta eccessiva.



Notizia in aggiornamento